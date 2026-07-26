ترامپ به دلیل کاهش ذخایر موشکی، تشدید درگیری با ایران را به تعویق انداخت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورک تایمز بامداد یکشنبه در گزارشی ادعا کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستکم در حال حاضر برنامه‌های تشدید سریع حمله نظامی علیه ایران را به تعویق انداخته است. این تصمیم خصوصا از آن جهت اتخاذ شده است که این نگرانی وجود دارد که تشدید جنگ می‌تواند ذخایر رهگیرهای ضد موشکی پاتریوت و سایر مهمات دفاع هوایی پنتاگون را به طور خطرناکی تخلیه کند.

مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند تهدید ذخایر موشک‌های رهگیر یکی از ملاحظات متعددی است که بازگشت به عملیات‌های رزمی بزرگ را به اقدامی بسیار پرخطر تبدیل کرده است.

ترامپ و دستیاران ارشد او همچنین در مورد چشم‌انداز گسترش جنگ در خاورمیانه، رویگردانی متحدان کلیدی آمریکا در خلیج فارس که در برابر حمله ایران آسیب‌پذیر هستند، بحران اقتصادی جهانی و بحران‌های فزاینده انرژی و پناهندگان نگران هستند.

این گزارش می افزاید : تازه‌ترین تغییر موضع ترامپ در نحوه برخورد با مناقشه با ایران پس از جلسه‌ای روز جمعه وی با مشاوران ارشد و اعضای ارشد کابینه‌اش رخ داد.

کارشناسان اعلام کردند که مذاکرات خصوصی در دولت ترامپ بر کاهش موجودی رهگیرهای پاتریوت و سایر پدافندهای هوایی پنتاگون متمرکز بوده است.

در همین حال، گفته می شود که جمعه گذشته زمانی که یک موشک بالستیک از پدافند هوایی آمریکا عبور کرد، سه سرباز آمریکایی در اردن کشته شدند.

ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در محافل خصوصی هشدار داده که از سرگیری عملیات‌های رزمی بزرگ علیه ایران امکان‌پذیر است اما این امر به طور خطرناکی باعث کاهش رهگیرهای موجود در فرماندهی مرکزی ارتش (سنتکام) که مسئول عملیات در خاورمیانه است، خواهد شد.

ترامپ با چگونگی پیشبرد جنگ حدودا پنج ماهه خود علیه ایران و به ویژه با چگونگی بازگشایی تنگه هرمز دست و پنجه نرم می‌کند. این در حالی است که قیمت بنزین در بحبوحه از سرگیری خصومت‌ها در دو هفته گذشته دوباره افزایش یافته است. دیپلماسی دچار فروپاشی شده است و به نظر نمی‌رسد که آخرین دور حملات گسترده آمریکا در مقابل ایران بازدارندگی ایجاد کرده باشد.

براساس این گزارش، تعداد اندکی از اعضای حلقه نزدیکان ترامپ معتقدند که طرح تشدید تنش با ایران عاقلانه است.

این گزراش می افزاید: این حملات تاثیر معکوسی بر اهداف مد نظر ، دارد و ایران را منسجم نگه می‌دارد و به رهبران ایران اجازه می‌دهد تا توجه خود را بر یک تهدید خارجی متمرکز کنند.

به نوشته نیویورک تایمز، بسیاری از مشاوران ترامپ، از جمله جرد کوشنر داماد او می‌گویند یک مسیر جایگزین قابل قبول با ریسک کمتر وجود دارد: ادامه مذاکرات و فشار اقتصادی بر ایران در یک دوره زمانی طولانی‌تر.

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