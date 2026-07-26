به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در روزهای اخیر رسانههای غربی به خسارات گسترده واردشده به پایگاههای آمریکایی در منطقه بر اثر حملات دقیق ایران پرداختند که نشان میدهد تقابل اخیر با ایران، هزینههای انسانی و نظامی قابلتوجهی را برای آمریکا در منطقه به همراه داشته و بر محاسبات راهبردی واشنگتن تأثیر گذاشته است.
بر اساس گزارش گاردین، پنتاگون تاکنون کشته شدن دستکم ۱۸ نظامی آمریکایی و زخمی شدن حدود ۴۳۰ نفر دیگر در جریان درگیریهای مرتبط با ایران را تأیید کرده است؛ موضوعی که بار دیگر توجهها را به هزینههای حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا جلب کرده است.
از سوی دیگر، رسانههای بینالمللی با استناد به بیانیههای رسمی ایران گزارش دادهاند که حملات اخیر، سامانههای پاتریوت، یک رادار THAAD و برخی تأسیسات مرتبط با پهپادهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده است؛ هرچند وزارت دفاع آمریکا تاکنون جزئیات این خسارات را بهطور مستقل تأیید نکرده است.
علیرغم تلاش رسانههای آمریکایی برای سانسور خسارات واردشده، اما منابع متعددی لیست بلندبالایی از امکانات، تجهیزات و پایگاهها و مراکز آمریکایی را منتشر کردهاند که میتواند بهعنوان یکی از عوامل اصلی احتیاط آمریکاییها در تشدید تنش در منطقه بهحساب بیاید.
فهرست کامل خسارات ایران به آمریکا در ۱۵ روز گذشته
راداری و پدافندی:
۷ مرکز فرماندهی و کنترل
۳ سامانه ارتباط ماهوارهای
۶ رادار پدافندی پاتریوت
۳ رادار کنترل و مانیتورینگ هوایی و دریایی
۸ سامانه راداری کشف و اخطار اولیه
۷ رادار دفاع موشکی هوایی
۳ سامانه راداری EPS
۲ رادار EPS 117
۵ رادار برد بلند
۲ رادار پدافندی
۱ مجوعه راداری تاکتیکی
پشتیبانی و لجستیک:
۶ مرکز تعمیر و نگهداری جنگنده و بالگرد
۳ مرکز پشتیانی و لجستیک
۱۲ مخزن سوخت
۱۷ انبار پشتیبانی تسلیحاتی و قطعات شناورها و هواگردها
۶ زاغه موشکی
زیرساختهای عملیاتی:
۶ آشیانه پهپاد ام کیو ۹
یک سوله آماده سازی جنگنده اف ۱۵
یک سوله پهپادی که ۸ پهپاد آکبند در آن بود
۲ مرکز فرماندهی
یک سکوی سوختگیری ناو هواپیمابر
یک آشیانه هواپیمای پی ۸
۴ سکوی موشکی هایمارس
۵ آشیانه جنگنده
۴ مجتمع پدافند پاتریوت
۶ سکوی پرتاب موشکی
یک ایستگاه پمپاژ سوخت
۲ مرکز مخابرات سیگنالی
یک مرکز دادههای اطلاعاتی
یک مرکز هوش مصنوعی، پایگاه مرکز پردازش داده مربوط به شرکت آمازون
یک مرکز دپوی شمپاد (شناور مدیریتپذیر از دور)
یک اسکله سوخت
۴ شلتر جنگنده
۶ رمپ پرواز و توقف
عملیات هوایی:
۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد (روی زمین)
۱۷ پهپاد شناسایی و عملیاتی
یک هواپیمای جنگنده اف ۱۵ داخل شلتر
یک هواپیمای پی ۸
یک هواپیمای ترابری سی ۱۷
۸ هواپیمای سوخت رسان
۴ بالگرد سنگین
۶ موشک ذخیره
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