به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در منامه و حضور فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام)، بیانگر نقش مستقیم بحرین در هدایت عملیات نظامی واشنگتن در منطقه است.

این ائتلاف با اشاره به سفرهای مکرر «برد کوپر» فرمانده فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا به بحرین و دیدارهای وی با پادشاه و مقامات امنیتی این کشور، اعلام کرد که این رفت‌وآمدها نشان‌دهنده وابستگی تصمیمات امنیتی و نظامی بحرین به حضور آمریکا است.

ائتلاف ۱۴ فوریه افزود که خاندان آل‌خلیفه حضور نظامی آمریکا را تضمینی برای بقای خود می‌دانند و همین مسئله موجب شده است پایگاه‌های آمریکایی به عاملی تعیین‌کننده در ساختار حکمرانی، سیاست داخلی و روابط خارجی بحرین تبدیل شوند؛ موضوعی که از نگاه این ائتلاف، نقض آشکار حاکمیت ملی بحرین و نشانه وابستگی کامل این کشور به ایالات متحده است.

در این بیانیه آمده است که با آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، فرماندهی نظامی آمریکا مستقر در بحرین به مرکز اصلی هدایت عملیات‌های نظامی تبدیل شد. همچنین پایگاه دریایی الجفیر، محل استقرار ناوگان پنجم و فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکا، هدف حملات ایران قرار گرفت و پایگاه هوایی عیسی در منطقه صخیر نیز در فهرست اهداف قرار داشت.

ائتلاف ۱۴ فوریه تأکید کرد که پایگاه‌های آمریکا در بحرین نقش اساسی در هدایت عملیات‌های نظامی و اطلاعاتی ایفا کرده‌اند و ایران نیز اعلام کرده است که شماری از حملات علیه این کشور از همین پایگاه‌ها انجام شده است؛ از جمله حمله‌ای که به گفته این بیانیه، به کشتار مدرسه دخترانه میناب منجر شد. این ائتلاف همچنین تصریح کرد که حضور سنتکام در بحرین، این کشور را در تمامی عملیات‌های آمریکا در غرب آسیا شریک می‌سازد.

در ادامه این بیانیه آمده است که این پایگاه‌ها مسئولیت هدایت عملیات‌های مربوط به کنترل مسیرهای آبی خلیج فارس، محاصره بنادر ایران، دریای عرب و تنگه هرمز را برعهده داشته‌اند و بحرین به سکوی پیشرفته اجرای عملیات‌های دریایی و هوایی علیه ایران تبدیل شده است.

ائتلاف ۱۴ فوریه با اشاره به پیامدهای پاسخ ایران اعلام کرد که پایگاه‌های آمریکا بحرین را با خطرناک‌ترین تهدید امنیتی چند دهه اخیر روبه‌رو کرده‌اند، به‌گونه‌ای که این کشور در جریان رویارویی‌های اخیر در صدر بانک اهداف ایران قرار گرفت و پایگاه‌ها، انبارها و منافع آمریکا با موشک‌ها و پهپادهای ایرانی هدف قرار گرفتند. بر اساس این بیانیه، در این حملات حدود ۲۰۰ موشک بالستیک و بیش از ۴۶۸ پهپاد به‌کار گرفته شده است.

در پایان، ائتلاف ۱۴ فوریه تأکید کرد که حکومت بحرین طی دو دهه گذشته، زمین و حریم هوایی این کشور را در اختیار قدرت‌های خارجی قرار داده و زمینه فعالیت گسترده دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی را فراهم کرده است؛ اقدامی که به گفته این ائتلاف، بحرین را به یکی از بزرگ‌ترین مراکز جاسوسی و عملیات‌های امنیتی در منطقه خلیج فارس تبدیل کرده و از این کشور جنگ‌های سایبری، عملیات‌های شنود و فعالیت‌های اطلاعاتی محرمانه، از جمله پروژه‌هایی که تحت پوشش شرکت آمازون انجام می‌شود، مدیریت می‌شود.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸