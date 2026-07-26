زنان افغانستانی: یوناما باید نقش واقعی ما را در روند سیاسی تضمین کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نهاد «زنان برای افغانستان» با مشورت ۳۰ نهاد و حدود ۴۵۰ زن افغانستانی، در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار ایجاد سازوکاری ساختارمند از سوی یوناما برای گفت‌وگو با زنان، نیروهای دموکراتیک، جامعه مدنی و سایر بازیگران سیاسی افغانستان در داخل و خارج کشور شده است.

در این نامه که هم‌زمان با معرفی رئیس جدید یوناما ارسال شده، تأکید شده تعامل یوناما با زنان نباید صرفاً در حد مشورت باقی بماند، بلکه باید نقش واقعی آنان در شکل‌دهی روند سیاسی تضمین شود.

امضاکنندگان پیشرفت یوناما در تسهیل گفت‌وگوی سیاسی میان گروه‌های مختلف افغانستانی، بازیگران منطقه‌ای و جامعه بین‌المللی را کمتر از انتظار دانسته‌اند و گفته‌اند یوناما هنوز نتوانسته سازوکاری منظم و واقعاً فراگیر برای مشارکت معنادار همه صداها ایجاد کند. همچنین نسبت به سند «رویکرد موزاییک» هیچ شفافیت، پاسخ‌گویی یا مشورتی وجود نداشته است.

زنان افغانستانی خواستار انتصاب یک فرستاده ویژه سازمان ملل با مأموریت روشن برای پیشبرد دیپلماسی میان همه ذی‌نفعان، از جمله زنان، شده‌اند. آنان همچنین خواستار تعیین شاخص‌های روشن، قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی‌شده برای ارزیابی روند سیاسی هستند تا در صورت نبود پیشرفت، موضوع در شورای امنیت بررسی شود.

امضاکنندگان از شورای امنیت خواسته‌اند با حمایت از ارزیابی مستقل، رهبری تازه‌ای در پیش گیرد و مسیر سیاسی معتبری برای صلح و ثبات فراهم سازد. آنان آمادگی خود را برای مشارکت سازنده اعلام کرده‌اند و از سازمان ملل خواسته‌اند نقش شریک بی‌طرف و پاسخ‌گو را ایفا کند تا شهروندان افغانستان از تصمیم‌گیری درباره آینده خود کنار گذاشته نشوند.

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