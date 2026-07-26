حرکت با امام و فرمانبرداری از او، موجب نجات امت است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عارف پیردهقان در مراسم تفسیر قرآن در حرم مطهر بانوی کرامت، به تفسیر آیاتی از سوره مبارکه بقره با محوریت سنت الهی امتحان و ابتلا و داستان طالوت و جالوت پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به سنت الهی امتحان و ابتلا به عنوان یکی از قوانین تغییرناپذیر الهی، اظهار داشت: قرآن کریم با طرح داستان‌هایی از اقوام گذشته، این سنت الهی را تبیین کرده است. یکی از این داستان‌ها، ماجرای طالوت و جالوت است که در سوره بقره به آن اشاره شده است.

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه بنی‌اسرائیل پس از غارت و آوارگی توسط جالوت، از پیامبر خود خواستند تا فرماندهی برای آنان تعیین کند، افزود: اولین امتحان الهی، امتحان اطاعت از فرمانده و رهبر جامعه بود. آنان به پیامبر قول دادند که از فرمانده خود اطاعت کنند، اما هنگامی که طالوت به عنوان فرمانده انتخاب شد، برخی مدعیان به او ایراد گرفتند، هرچند خداوند با نشانه‌هایی صلاحیت او را اثبات کرد.

پیردهقان با اشاره به امتحان دوم در مسیر حرکت لشکریان طالوت، تصریح کرد: طالوت به سربازان خود گفت که خداوند آنان را با نهر آبی امتحان خواهد کرد و هر کس از آن آب بنوشد، از او نیست و هر کس جز یک مشت آب نخورد، از اوست. این امتحان، گروه‌های سه‌گانه را از یکدیگر جدا کرد: گروهی که کاملاً نوشیدند و جدا شدند، گروهی که یک مشت آب خوردند و گروهی که اصلاً ننوشیدند و با طالوت ماندند.

وی در ادامه با اشاره به امتحان سوم در مواجهه با لشکر جالوت، خاطرنشان کرد: گروهی که یک مشت آب خورده بودند، در برابر کثرت لشکر جالوت سست شدند و گفتند توانایی مقابله نداریم. اما مؤمنانی که به رهبر خود ایمان داشتند و فرمان او را اطاعت کرده بودند، گفتند: «چه بسیار گروه‌های اندکی که به اذن خداوند بر گروه‌های فراوان پیروز شدند» و این ایمان و باور راسخ، رمز پیروزی آنان بود.

سخنران حرم مطهر با تأکید بر لزوم اطاعت از امام و رهبر جامعه، حتی در مواقعی که فلسفه فرمان برای انسان روشن نیست، گفت: این آیات، راه روشنی را پیش روی ما ترسیم می‌کنند که حرکت با امام و فرمانبرداری از او، موجب نجات است. همانطور که در داستان طالوت، مؤمنان راستین با اطاعت از فرمان نخوردن آب، به پیروان راستین راه خدا پیوستند.

پیردهقان در پایان با اشاره به تطبیق این آیات با عصر آخرالزمان، بر لزوم تمرین اطاعت‌پذیری برای تبعیت از امام زمان(عج) تأکید کرد و گفت: این امتحانات الهی در طول تاریخ جاری بوده و امروز نیز مؤمنان باید با الگوگیری از این آموزه‌ها، در مسیر اطاعت از ولی‌فقیه و رهبر معظم انقلاب گام بردارند و خود را برای ظهور حضرت ولی عصر(عج) آماده کنند.

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