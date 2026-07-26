به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین کنعانی‌مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به پیام مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله‌ای جدید شده است؛ مرحله‌ای که نشان می‌دهد معادلات طراحی و اجرا شده از سوی نظام، توانسته قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانان آنان چندین برابر افزایش دهد.

وی افزود: این شرایط، دشمن را در وضعیت استیصال قرار داده و آنان چاره‌ای جز بازنگری در محاسبات و راهبردهای خود ندارند. این یک فرصت استثنایی برای جمهوری اسلامی است که با اتکا به مقاومت، ایستادگی و پایداری مردم در صحنه، رشادت رزمندگان در میدان نبرد و همچنین اقتدار کشور در عرصه‌های مختلف، از جمله دیپلماسی مقاومت، وارد مرحله‌ای تازه شده است.

کنعانی‌مقدم ادامه داد: در چنین شرایطی، تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌تواند افق‌های روشنی را پیش‌روی کشور ترسیم کند و دشمنان را ناچار به تجدید محاسبات و عقب‌نشینی از مواضع خود سازد.

وی با اشاره به شرایط آمریکا گفت: دونالد ترامپ مدتی است در تله تشدید تنش گرفتار شده است. پاسخ‌های قاطع جمهوری اسلامی ایران به اقدامات آمریکا و هم‌پیمانانش، آنان را در وضعیت سردرگمی قرار داده است. هرچه سطح تنش را افزایش دادند، پاسخ محکم‌تر و کوبنده‌تری دریافت کردند.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: آمریکا درصدد بود کنترل تنگه هرمز را در اختیار بگیرد، اما اکنون علاوه بر هرمز، با مسئله باب‌المندب نیز روبه‌رو شده است. بخش عمده انرژی جهان از این دو گذرگاه راهبردی عبور می‌کند و امروز هر دو در حوزه قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.

وی با بیان اینکه آمریکا تلاش دارد با توقف عملیات نظامی وارد مرحله‌ای جدید شود، اظهار داشت: آمریکایی‌ها قصد دارند با اعلام پیروزی، وارد مرحله‌ای شبیه جنگ سرد شوند؛ همان الگویی که در دوران رقابت با اتحاد جماهیر شوروی دنبال می‌کردند و از طریق رقابت تسلیحاتی، فشار اقتصادی و سیاسی، زمینه فروپاشی شوروی را فراهم ساختند. به اعتقاد آنان، اکنون نیز باید همین سناریو را درباره ایران دنبال کنند، اما پیام رهبر انقلاب عملاً نقشه راه جمهوری اسلامی برای عبور از این مرحله را مشخص کرده است.

کنعانی‌مقدم با تأکید بر اهمیت وحدت ملی گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای پیام رهبر انقلاب، حفظ وحدت و انسجام ملی است؛ موضوعی که هم امام خمینی(ره) و هم رهبر شهید همواره بر آن تأکید داشته‌اند و رمز پیروزی، تداوم و بقای انقلاب اسلامی دانسته‌اند.

وی افزود: تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی که پشتوانه آن خون هزاران شهید است، تنها در سایه وحدت و همبستگی امکان‌پذیر خواهد بود. مردم باید همچنان پشتیبان میدان باشند و از نظام جمهوری اسلامی و مسئولانی که در خدمت ملت هستند حمایت کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: قوای مختلف کشور باید با هم‌افزایی، توان و ظرفیت‌های خود را برای پشتیبانی از میدان نبرد تجمیع کنند. بدون وحدت و انسجام، تحقق این هدف ممکن نیست. مردم نیز در روزها و شب‌های سخت جنگ با حضور در صحنه، حمایت خود را از نظام نشان دادند و این سرمایه اجتماعی باید حفظ شود.

وی تأکید کرد: نباید پس از برقراری آتش‌بس، در دوران مذاکره یا حتی در شرایط جنگ سرد، این سرمایه اجتماعی فراموش شود. مردم باید همچنان در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرین باشند، زیرا غیرت و شجاعت ملت ایران نشان داده است که از هیچ سختی و تهدیدی هراس ندارند و با توکل بر خداوند مسیر پیشرفت کشور را ادامه خواهند داد.

کنعانی‌مقدم با اشاره به نقش جبهه مقاومت اظهار داشت: امروز الگوی وحدت و انسجام جمهوری اسلامی به الگویی جهانی تبدیل شده است. هنگامی که ایران درگیر جنگ می‌شود، حزب‌الله لبنان، یمن و عراق در کنار جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند و این همبستگی، جبهه مقاومت را به یک قدرت فراگیر تبدیل کرده است.

وی افزود: در جریان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، حزب‌الله، یمن و دیگر اعضای جبهه مقاومت وارد میدان شدند و از جمهوری اسلامی حمایت کردند. در مقابل نیز ایران با اقداماتی همچون برقراری نخستین پرواز به فرودگاه صنعا پس از ۱۱ سال، محاصره تحمیل‌شده از سوی عربستان را شکست و بار دیگر نشان داد که وحدت جبهه مقاومت، دستاوردهای عملی و راهبردی به همراه دارد.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: امروز عملیات گسترده نیروهای یمنی علیه محاصره‌کنندگان، اعم از عربستان، آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان غربی آنان، جلوه دیگری از همین وحدت و همبستگی جبهه مقاومت است.

وی در پایان با هشدار نسبت به تغییر راهبردهای آمریکا گفت: با تغییر شرایط، تاکتیک‌های جمهوری اسلامی نیز باید متناسب با وضعیت جدید تغییر کند. آمریکایی‌ها تلاش خواهند کرد با ورود به مرحله جنگ سرد، از ابزارهایی همچون گروه‌های تجزیه‌طلب، گروه‌های تروریستی، فتنه‌گران و جریان‌های معاند برای تضعیف پشت جبهه جمهوری اسلامی استفاده کنند.

کنعانی‌مقدم افزود: تجربه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نشان داد که نفوذ از طریق اصلاحات سیاسی و اقتصادی و سوءاستفاده از جریان‌های داخلی چگونه می‌تواند یک نظام را دچار آسیب کند. از همین رو جمهوری اسلامی باید با هوشیاری کامل، مانع تحقق چنین سناریویی شود و اجازه ندهد دشمن از این مسیر به اهداف خود دست یابد.

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