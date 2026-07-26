ایران پرونده حمایت از دانشمندان را به یونسکو برد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حملات به دانشگاه‌ها و شهادت استادان و دانشجویان ایرانی، موضوع حفاظت از جامعه علمی را به یکی از مطالبات ایران در مجامع بین‌المللی تبدیل کرده است؛ مطالبه‌ای که این‌بار با پیشنهاد تدوین چارچوبی جهانی برای صیانت از دانشمندان و مراکز علمی در یونسکو دنبال می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران پیگیری حقوقی و بین‌المللی حملات به دانشمندان و مراکز علمی کشور را با طرح پیشنهادی جدیدی در یونسکو دنبال می‌کند؛ پیشنهادی که هدف آن ایجاد سازوکاری الزام‌آور برای صیانت از جامعه علمی در برابر تهدیدها و حملات است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسین سیمایی صراف با اعلام اینکه هفته گذشته در دو نشست آنلاین و آفلاین یونسکو به‌صورت مجازی سخنرانی کرده است، از ارائه این پیشنهاد به مجمع نمایندگان کشورهای عضو یونسکو خبر داد.

براساس آمار اعلام‌شده، در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۱۰ عضو هیأت علمی دانشگاه‌های کشور به شهادت رسیدند؛ همچنین پنج استاد دانشگاه در جنگ رمضان جان خود را از دست داده‌اند و شمار دانشجویان شهید نیز از ۶۰ نفر فراتر رفته است.

در این حملات، بیش از ۳۰ دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور نیز هدف حمله قرار گرفته‌اند.

به گفته وزیر علوم، جمهوری اسلامی ایران به مجمع نمایندگان کشورهای عضو یونسکو پیشنهاد کرده است چارچوبی بین‌المللی برای حفاظت از دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی تدوین شود؛ چارچوبی که با تصویب قطعنامه‌ها و معاهدات الزام‌آور، ضمانت اجرایی پیدا کند تا علم همواره بخشی از راه‌حل مسائل و چالش‌های جهانی باقی بماند.

این پیشنهاد در حالی مطرح شده است که پیش‌تر نیز جمعی از استادان دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای خطاب به دبیرکل یونسکو، خواستار تشکیل کمیته اجرایی ویژه برای بررسی حملات به دانشمندان و استادان ایرانی شدند.

آنان همچنین از یونسکو خواستند با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی خود، رژیم اشغالگر اسرائیل را به توقف کامل این حملات و جلوگیری از تکرار آن ملزم کند.

در کنار این مطالبه، مسؤولان آموزش عالی کشور موضوع حمله به مراکز علمی و شهادت دانشمندان ایرانی را در مجامع بین‌المللی پیگیری کرده‌اند.

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