عراقچی: ثبات افغانستان برای کل منطقه اهمیت راهبردی دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در بخش سوم سخنان خود در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای، تحولات افغانستان را یکی از مهمترین موضوعات مشترک امنیتی و توسعهای این سازمان دانست.
عراقچی در این نشست که روز جمعه (۲ مرداد) در کشور قرقیزستان برگزار شد، تأکید کرد ثبات و امنیت افغانستان نه تنها برای مردم این کشور، بلکه برای تمامی کشورهای منطقه اهمیت راهبردی دارد.
وی افزود مقابله مؤثر با تروریسم، افراطگرایی، جرائم سازمانیافته فراملی، قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و چالشهای انسانی، نیازمند همکاری نزدیک، هماهنگ و مستمر کشورهای منطقه در چارچوب سازوکارهای چندجانبه، بهویژه سازمان همکاری شانگهای است.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی عمیق ایران با مردم افغانستان و پایبندی به اصول احترام به حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و مسئولیت مشترک منطقهای، اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران از هر ابتکاری که به شکلگیری افغانستانی امن، باثبات، توسعهیافته، عاری از تروریسم و برخوردار از حکومتی فراگیر منجر شود، حمایت میکند.
عراقچی در پایان سخنان خود خواستار خاتمه تنش و درگیری میان افغانستان و کشور دوست و برادر پاکستان شد.
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