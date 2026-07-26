خدشه به وحدت مورد تأکید رهبری، کمک به دشمن است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی نوری همدانی در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، با تبریک انتصاب مجدد وی و قدردانی از اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی، این اعتماد را نشانه تعهد، شایستگی و کارآمدی رئیس دستگاه قضا دانست.

ایشان با تأکید بر جایگاه خطیر قوه قضائیه، افزودند: قوه قضائیه آخرین پناهگاه مردم در هنگام بروز مشکلات و گرفتاری‌هاست و از این‌رو، تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم باید همواره در رأس برنامه‌های این قوه قرار داشته باشد.

معظم له با بیان اینکه جامعه‌ای که در آن عدالت برقرار نباشد، جامعه‌ای اسلامی نخواهد بود، تصریح کردند: دستگاه قضایی باید با قاطعیت از حقوق مردم دفاع کند و با افرادی که امنیت و اقتصاد کشور را دچار اخلال می‌کنند، برخوردی جدی و قاطع داشته باشد.

آیت الله نوری همدانی در عین حال، نقد منصفانه را امری ضروری دانسته و افزودند: نقد سازنده و منصفانه، مادامی که زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم نکند، نه‌تنها اشکالی ندارد، بلکه می‌تواند به اصلاح امور نیز کمک کند.

ایشان همچنین وحدت و همدلی سران قوا در تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را بسیار ارزشمند و اثرگذار توصیف کرده و با اشاره به سابقه طولانی آشنایی خود با رئیس قوه قضائیه، بیان کردند: جناب آقای محسنی اژه‌ای را فردی متدین، خدوم و موفق می‌دانم و معتقدم در سال‌های اخیر تحولات مطلوبی در قوه قضائیه رقم خورده است. ما از اقدامات ایشان حمایت می‌کنیم و همواره برای موفقیتشان دعاگو هستیم.

این مرجع تقلید همچنین با قدردانی از خدمات مسئولان قضایی قم، از تلاش‌های رئیس کل دادگستری استان تقدیر کرد و استمرار خدمت‌رسانی شایسته به مردم را مورد تأکید قرار دادند.

در پایان، آیت‌الله نوری همدانی با آرزوی توفیق روزافزون برای رئیس قوه قضائیه، از خداوند متعال مسئلت کردند که به وی عمر باعزت و بابرکت و توفیق خدمت هرچه بیشتر به نظام اسلامی و مردم عنایت فرماید.

در این دیدار، محسنی اژه‌ای نیز گزارشی از اقدامات و برنامه‌های قوه قضائیه ارائه کرد و حمایت‌های آیت‌الله نوری همدانی از انقلاب اسلامی و نظام را ارزشمند توصیف و از رهنمودها و پیشنهادهای معظم‌له قدردانی نمود.

رئیس قوه قضاییه صبح امروز وارد قم شد و با حضور در حرم مطهر حضرت معصومه (س)، بارگاه مطهر کریمه اهل بیت (س) را زیارت کرد.

وی همچنین ضمن زیارت مقبره تعدادی از علمای مدفون در محوطه حرم مطهر حضرت معصومه (س)، بر مزار برخی شهدای جنگ تحمیلی اخیر حاضر شد و نسبت به مقام شامخ آنها ادای احترام نمود.

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