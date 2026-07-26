تجلیل مدیر حوزه های علمیه از تدبیر ارزنده عتبه علویه در تشییع تاریخی امام شهید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله اعرافی در دیدار با آقای سید عیسی خرسان تولیت آستان مقدس علوی، ضمن تشکر از برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر مقام معظم رهبری در نجف اشرف و همکاری عتبه علویه در این خصوص، به ویژه از تدبیر حضور معنادار طلاب و فضلا و علمای حوزه نجف در مراسم تشییع تقدیر کرد .

مدیر حوزه‌های علمیه تشییع مقام معظم رهبری در عراق را تثبیت کننده وحدت دو ملت و دو حوزه قم و نجف، و مرحله ای نوین در وحدت جبهه مقاومت و امت اسلامی و مایه شکستن کمر دشمنان امت دانست و از تلاش‌ها و همکاری‌ها و مدیریت شایسته عتبه علوی در برگزاری مراسم معجزه گونه سپاسگزاری نمود.

وی بیان کرد: این تشییع مثال زدنی نشان از وحدت و همدلی دو ملت ایران و عراق و نیز تکریم جایگاه فقاهت و مرجعیت در میان مردم عزیز عراق بود و نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد.

آیت الله اعرافی در ادامه به ضرورت همکاری های مشترک در زمینه‌های گوناگون علمی و فرهنگی تاکید نمودند و با پاس از تلاش‌های صورت گرفته در زمینه ثبت و و ضبط تاریخ نجف اشرف به ویژه بزرگان این شهر و نیز بیان تراث دینی و مذهبی این شهر بزرگ، تالیف موسوعه ای جامع و علمی درباره بزرگان حوزه نجف اشرف را مطرح کرد.

آقای سید عیسی خرسان نیز در این دیدار با تاکید بر همگرایی دو ملت و لزوم تکریم بزرگان و مراجع عظام تقلید اظهار کرد: در شهادت امام شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای ما نیز به سوگ نشستیم و داغدار این رنج عظیم هستیم و اقدامات عتبه وظیفه دینی و انسانی ما بوده است.

وی همچنین بر گسترش تعاملات میان حوزه علمیه قم و عتبه علویه تاکید نمود.

در پایان لوح سپاس از همکاری‌های مدیریت و کارکنان آستان مقدس علوی توسط آیت الله اعرافی به جناب آقای خرسان اهدا گردید.

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