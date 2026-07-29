سازمان تروریستی سنتکام: آمریکا و عربستان حملاتی در عراق انجام دادند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد فرماندهی تروریستی مرکزی آمریکا (سنتکام) چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور و عربستان سعودی حملاتی در عراق انجام دادند.

سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا و نیروهای مسلح عربستان سعودی ۲۸ ژوئیه (سه‌شنبه ششم مرداد) حملات دقیقی در عراق علیه نیروهای همسو با ایران که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به آنها دستور حمله به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی سعودی داده بود، انجام دادند.

این بیانیه ادعا کرد: جنگنده‌های آمریکایی و سعودی در پاسخی قوی به بیش از ۳۰ حمله پهپادی سپاه پاسداران در ۷۲ ساعت گذشته، چندین سایت لجستیکی و تسلیحاتی تروریست‌ها را در شرق عراق هدف قرار دادند.

سنتکام همچنین مدعی شد: حملات بی‌دلیل علیه نیروهای آمریکایی موفقیت‌آمیز نبود. از فوریه تا آوریل ۲۰۲۶، بیش از ۶۰۰ حمله ناموفق به شهروندان و تاسیسات آمریکایی توسط شبه‌نظامیان همسو با ایران در عراق صورت گرفته است.

ارتش تروریستی آمریکا اعلام کرد : سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی آن باید این حملات را متوقف کنند تا از واکنش نظامی بیشتر آمریکا جلوگیری شود.

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