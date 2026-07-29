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روایت عراقچی از گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه اوکراین

۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۲
کد مطلب: 1846392
روایت عراقچی از گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه اوکراین

وزیر امور خارجه ایران در تماس با وزیر امور خارجه اوکراین مطرح کرد که هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ما غیرقابل‌قبول است و باید خسارات نیز به‌طور کامل جبران شود.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه ایران در تماس با وزیر امور خارجه اوکراین مطرح کرد که هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ما غیرقابل‌قبول است و باید خسارات نیز به‌طور کامل جبران شود.

سید عباس عراقچی در مورد گفت وگوی تلفنی خود با وزیر خارجه اوکراین گفت : «آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین (در تماس تلفنی با من) اطمینان داد که حمله به شناور ایرانی غیرعمدی بوده و اوکراین هیچ تمایلی به تشدید تنش ندارد.»

وزیر خارجه کشورمان افزود: «ایران نیز خواهان تشدید تنش نیست، اما صریحاً تأکید کردم که هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ما غیرقابل‌قبول است. باید خسارات و زیان‌های واردشده نیز به‌طور کامل جبران شود.»

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