به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه ایران در تماس با وزیر امور خارجه اوکراین مطرح کرد که هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ما غیرقابلقبول است و باید خسارات نیز بهطور کامل جبران شود.
سید عباس عراقچی در مورد گفت وگوی تلفنی خود با وزیر خارجه اوکراین گفت : «آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین (در تماس تلفنی با من) اطمینان داد که حمله به شناور ایرانی غیرعمدی بوده و اوکراین هیچ تمایلی به تشدید تنش ندارد.»
وزیر خارجه کشورمان افزود: «ایران نیز خواهان تشدید تنش نیست، اما صریحاً تأکید کردم که هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ما غیرقابلقبول است. باید خسارات و زیانهای واردشده نیز بهطور کامل جبران شود.»
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