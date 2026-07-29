به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه ایران در تماس با وزیر امور خارجه اوکراین مطرح کرد که هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ما غیرقابل‌قبول است و باید خسارات نیز به‌طور کامل جبران شود.

سید عباس عراقچی در مورد گفت وگوی تلفنی خود با وزیر خارجه اوکراین گفت : «آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین (در تماس تلفنی با من) اطمینان داد که حمله به شناور ایرانی غیرعمدی بوده و اوکراین هیچ تمایلی به تشدید تنش ندارد.»

وزیر خارجه کشورمان افزود: «ایران نیز خواهان تشدید تنش نیست، اما صریحاً تأکید کردم که هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ما غیرقابل‌قبول است. باید خسارات و زیان‌های واردشده نیز به‌طور کامل جبران شود.»

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