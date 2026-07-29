استقبال تحقیرآمیز از زلنسکی در واشنگتن، باز هم سوژه شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسکات ریتر، تحلیلگر نظامی و افسر پیشین اطلاعاتی تفنگداران دریایی آمریکا، با اشاره به این استقبال سرد از زلنسکی این رفتار را تحقیرآمیز توصیف و بیان داشت تیم او تلاش کرد برای پنهان کردن این واقعیت، ظاهری ساختگی از «افراد استقبال‌کننده» ایجاد کند.

ریتر افزود: زلنسکی تصور می‌کرد در واشنگتن همچون «قهرمان پیروز» مورد استقبال قرار می‌گیرد، اما در عمل تنها چهره‌ای که در کنار پله‌های هواپیما دیده شد، سفیر مستعفی اوکراین در آمریکا، اولگا استفانیشینا، بود که درگیر رسوایی‌های فساد است.

در استقبال از زلنسکی حتی خلبان هواپیما ناچار شد پایین بیاید تا نوعی «گروه استقبال دونفره» برای زلنسکی ساخته شود.

زلنسکی روز سه‌شنبه با ترامپ در کاخ سفید دیدار داشت و بدون برگزاری کنفرانس خبری به نشست یک‌ساعته پایان داد. هم‌زمان، گروه خبری کاخ سفید گزارش داد که زلنسکی از ورودی جانبی کاخ سفید وارد محل دیدار شد و نه از ورودی تشریفاتی.

ریتر در ادامه تأکید کرد که در غرب به‌خوبی فهمیده‌اند زلنسکی «بیش از حد پیش رفته و منسوخ شده» و دیگر نمی‌تواند همان تصویر تبلیغاتی گذشته را حفظ کند.

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