به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که به‌دلیل جنایات جنگی در غزه تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد، با بی‌اعتنایی به هشدار شهردار نیویورک مبنی بر احتمال بازداشتش، تأکید کرد که حتماً برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به این شهر سفر خواهد کرد.

نتانیاهو در بخش دیگری از این گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز، به دیدار روز گذشته خود با ترامپ در کاخ سفید اشاره کرد و آن را «فوق‌العاده» خواند و به فاکس نیوز گفت: «یکی از بهترین دیدارهایی که تا به حال داشته‌ایم.»

او در ادامه افزود: «همیشه از ناامید کردن منتقدان بالقوه‌مان که به دنبال یافتن شکاف در اتحاد ما هستند، لذت می‌برم. اما آنچه امروز پیدا کردند، یک دیوار گرانیتی بود... ما التزامی مشترک داریم. ما نمی‌خواهیم شاهد باشیم که این رژیم متعصب در تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.»

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