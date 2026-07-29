اندیشمند آمریکایی: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دانشمند علوم سیاسی گفت: از دست رفتن تنگه هرمز و فروپاشی پایگاه‌های نظامی ما در منطقه یک شکست فاجعه‌بار است!

«جان مرشایمر» نظریه‌پرداز و دانشمند علوم سیاسی گفت: باید به یاد داشته باشید که با چهار هدف وارد این جنگ شدیم: اول، تغییر رژیم در ایران. دوم، از بین بردن توانایی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم. سوم، پایان دادن به حمایت ایران از حوثی‌ها، حزب‌الله و حماس. و چهارم، متوقف کردن برنامه موشک‌های دوربرد ایران. ما در هر چهار مورد شکست خوردیم.

علاوه بر این، تا 27 فوریه ایران کنترلی بر تنگه هرمز نداشت، اما اکنون کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. فراتر از آن، ساختار پایگاه‌های نظامی ما در منطقه عملاً از هم پاشیده است. شبکه ائتلاف‌های ما در منطقه نیز متلاشی شده.

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