به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه هفتم مردادماه ۱۴۰۵، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

رئیس جمهور در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات شایسته اعضای هیئت دولت، اولویت اصلی در اداره کشور را ارتقای سطح عملکرد و بازدهی مؤثر دانست و تصریح کرد: با تمامی افرادی که بتوانند گره‌ای از مشکلات مردم بگشایند، همکاری خواهم کرد. ضرورت دارد همه در کنار یکدیگر باشیم و کاستی‌ها را جبران کنیم؛ ازاین‌رو با تمام وجود به خدمت ادامه خواهیم داد.

پزشکیان با بیان اینکه آینده مردم، جوانان و تمامی اقشار جامعه اولویت دارد، خاطرنشان کرد: مسئولیت در مسیر برطرف کردن مشکلات مردم بسیار سنگین است؛ بنابراین سیاست‌ها و اقدامات باید در راستای حل مشکلات و آبادانی کشور باشد. در این مسیر، نگاه ما به جناح، حزب یا جنسیت نیست و از تمامی ظرفیت‌ها برای خدمت به ملت بهره خواهیم گرفت؛ رفتارمان مبتنی بر انصاف و عدالت خواهد بود و از خودبزرگ‌بینی پرهیز می‌کنیم، چراکه بیشتر اختلافات ریشه در هواهای نفسانی دارد.

رئیس‌جمهور رسیدگی و بهبود معیشت مردم را یکی از ضرورت‌های اساسی دولت خواند و تأکید کرد: خداوند از ما نخواهد گذشت اگر نتوانیم معیشت و سطح زندگی مردم را بهبود بخشیم. تمام پست‌ها، مسئولیت‌ها و ریاست‌ها باید در راستای خدمت به مردم و رفع مشکلات آحاد جامعه باشد. ارتقای سطح تحصیلات جوانان و توجه به بهداشت و درمان نیز از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت منطقه و کشور، مقاومت ملت ایران را الگویی بی‌نظیر از ایستادگی در برابر زور و ظلم توصیف و تصریح کرد: ما با دشمنان می‌جنگیم و در برابر آنان مقاومت می‌کنیم تا زیر بار زور و ظلم نرویم.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت توسعه ارتباطات بخشی و فرابخشی و برقراری هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: سازمان‌ها و نهادهای دستگاه‌های اجرایی باید جلسات بیشتری برای انسجام و هماهنگی برگزار کنند تا از تقابل‌های بی‌نتیجه پرهیز شود و روند رسیدگی به امور تسریع یابد.

پزشکیان در ادامه، ثبت جهانی قلعه الموت در یونسکو را دستاوردی بزرگ برای کشور خواند و از تمامی فعالان و دست‌اندرکاران این عرصه صمیمانه قدردانی کرد و گفت: این کار بزرگی بود که با تلاش جمعی محقق شد.

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