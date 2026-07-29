به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حسن عبدلیان‌پور امروز در جمع خبرنگاران در شیراز گفت: کتاب «وقتی کلمه بوی باروت می‌دهد؛ دانشنامه حقوقی گفتار نفرت‌آمیز و جنگ رسانه‌ای دونالد ترامپ علیه ایران» با گردآوری و مستندسازی اظهارات رسمی رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، مجموعه‌ای از اقاریر، تهدیدها و مواضع رسمی را در اختیار پژوهشگران و مراجع حقوقی قرار داده که می‌تواند در پیگیری مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا در مجامع داخلی و بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهار کرد: این کتاب صرفاً روایت یک مقطع تاریخی نیست، بلکه بانکی جامع از مستندات حقوقی برای امروز و آینده است. هر زمان که موضوع پیگیری مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، مراجع داوری یا حتی محاکم داخلی مطرح باشد، وجود مجموعه‌ای منسجم از اقاریر، تهدیدها و مواضع رسمی مقامات آمریکایی می‌تواند ارزش اثباتی قابل‌توجهی در تبیین رفتار متخلفانه آن دولت داشته باشد.

عبدلیان‌پور افزود: هدف از تألیف این اثر، ثبت و حفظ حافظه حقوقی ملت ایران بر پایه اسناد رسمی و غیرقابل انکار و فراهم کردن منبعی معتبر برای پژوهش، استناد و پیگیری‌های حقوقی در مجامع داخلی و بین‌المللی بوده است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با تأکید بر جایگاه اظهارات رسمی مقامات عالی‌رتبه در حقوق بین‌الملل گفت: هرگاه مقام رسمی یک دولت درباره تهدید، استفاده از زور، تحریم، عملیات نظامی یا اهداف یک اقدام اظهارنظر می‌کند، این اظهارات صرفاً موضع‌گیری سیاسی نیست، بلکه در کنار سایر ادله می‌تواند برای اثبات قصد، سیاست، آگاهی و مسئولیت بین‌المللی آن دولت مورد استناد قرار گیرد.

عبدلیان‌پور ادامه داد: در بسیاری از پرونده‌های بین‌المللی، اثبات قصد، آگاهی و وجود یک سیاست مستمر برای ارتکاب اعمال متخلفانه، بخش مهمی از فرآیند رسیدگی است. هنگامی که رئیس‌جمهور یک کشور به‌صورت علنی از تحریم، تهدید به استفاده از زور، ترور یا حمله به مراکز حساس سخن می‌گوید، این اظهارات در کنار اقدامات عملی همان دولت، به مستندات حقوقی مهمی برای تحلیل مسئولیت بین‌المللی تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به ساختار کتاب گفت: این اثر در هفت فصل تدوین شده و گفتارهای ترامپ را بر اساس زمان، رسانه، مخاطب، موضوع و شدت خصومت دسته‌بندی کرده است.

به گفته عبدلیان‌پور، فصل نخست به مباحث روش‌شناسی، تعریف گفتار عینی و دسته‌بندی حقوقی تهدید، تحریم، مداخله، جنگ روانی و نفرت‌پراکنی اختصاص دارد. فصل دوم نیز روند مخالفت‌های ترامپ با برجام، خروج یک‌جانبه آمریکا از این توافق، بازگشت تحریم‌ها و تهدید شرکت‌ها و دولت‌های ثالث را بررسی می‌کند.

وی افزود: در فصل سوم، پرونده ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی، زمینه‌سازی رسانه‌ای، ادعای دفاع مشروع آمریکا و تحلیل حقوقی این موضوع در چارچوب نقض حاکمیت و قتل خودسرانه بررسی شده است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه ادامه داد: فصل چهارم به بازگشت ترامپ به قدرت، سیاست فشار حداکثری، تهدیدهای انتخاباتی و تحلیل حقوقی تحریم‌های فراگیر اختصاص یافته و فصل پنجم نیز گفتارهای مرتبط با جنگ دوازده‌روزه، تهدیدها، ضرب‌الاجل‌ها، حملات به فردو، نطنز و اصفهان و تحلیل حقوقی توسل به زور را در بر می‌گیرد.

وی بیان کرد: فصل ششم به موضوع جنگ رمضان، ترور قائد شهید، گفتارهای پس از شهادت، جنگ روانی و مقایسه ادبیات ترامپ درباره شهید سلیمانی و قائد شهید می‌پردازد و در فصل هفتم نیز تهدیدهای پساجنگ درباره تنگه هرمز، نفت، کشتیرانی، تحریم، مذاکره اجباری، توافق هسته‌ای، تلاش برای جداسازی مردم از حاکمیت و نقش رسانه‌های همسو در بازتولید این ادبیات بررسی شده است.

عبدلیان‌پور با اشاره به مبانی حقوقی این کتاب گفت: در تدوین این اثر از اسناد معتبر بین‌المللی از جمله منشور ملل متحد، قطعنامه‌های شورای امنیت، آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، گزارش‌های گزارشگران ویژه سازمان ملل و طرح مواد مسئولیت دولت‌ها استفاده شده و هر یک از اظهارات ترامپ در چارچوب قواعدی مانند منع تهدید یا توسل به زور، اصل عدم مداخله، حق تعیین سرنوشت، حمایت از غیرنظامیان و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مورد تحلیل قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: این کتاب نشان می‌دهد که گفتارهای ترامپ مجموعه‌ای از مواضع پراکنده یا انتخاباتی نیست، بلکه در کنار اقداماتی همچون خروج از برجام، اعمال تحریم‌های فراگیر، سیاست فشار حداکثری، ترور شهید سلیمانی، تهدید مراکز فرهنگی و جنگ روانی، زنجیره‌ای مستمر از رفتارهای قابل تحلیل در چارچوب حقوق بین‌الملل را شکل می‌دهد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در پایان گفت: این کتاب برای حقوقدانان، پژوهشگران روابط بین‌الملل، دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران، دانشجویان علوم سیاسی و حقوق و همچنین فعالان حوزه حقوق بشر، منبعی مستند و قابل استناد به شمار می‌رود و می‌تواند در پژوهش‌های علمی و مستندسازی دعاوی مرتبط با مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.