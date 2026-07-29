به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، سیدمجتبی علوی با اشاره به آخرین آمار ثبت‌نام زائران اربعین در استان فارس اظهار کرد: تاکنون ۱۲۹ هزار و ۴۲۸ نفر در قالب ۷۶ هزار و ۳۵۳ گروه در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه استان فارس آمادگی کامل برای پشتیبانی از زائران اربعین و ارائه خدمات در داخل کشور و عراق را دارد، افزود: در مجموع ۱۴۰ موکب ساماندهی‌شده از استان فارس در مسیرهای منتهی به عتبات عالیات مستقر شده‌اند.

مدیرکل امور فرهنگی و رفاهی زائران استانداری فارس ادامه داد: این مواکب در مسیر نی‌ریز تا مرز شلمچه و همچنین در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا مستقر هستند و خدمات اسکان، پذیرایی، فرهنگی و رفاهی را به زائران اربعین ارائه می‌کنند.

علوی با اشاره به تمهیدات حوزه بهداشت و درمان گفت: ۶۰۰ نفر از کادر درمان استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، سازمان اورژانس و جمعیت هلال‌احمر برای خدمت‌رسانی به زائران اعزام شده‌اند و ۱۵ موکب درمانی نیز در مسیر تردد زائران مستقر شده است تا خدمات درمانی و امدادی مورد نیاز را ارائه کنند.

وی همچنین از فعالیت ستاد ملی گمشدگان در شهر نجف با مدیریت و نظارت استان فارس خبر داد و افزود: تاکنون ۱۰۰ نفر راهنما و زائریار از استان فارس برای ارائه خدمات راهنمایی و پشتیبانی از زائران به عراق اعزام شده‌اند.

مدیرکل امور فرهنگی و رفاهی زائران استانداری فارس تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان با هماهنگی ستاد اربعین، آمادگی کامل برای پشتیبانی از زائران و ارائه خدمات در داخل کشور و عتبات عالیات را دارند.