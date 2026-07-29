اربعین فرصت تبیین جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، سردار ابراهیم بیانی امروز در حاشیه اعزام کاروان خانواده‌های شهدای جنگ رمضان از استان فارس به کربلا، ضمن تسلیت ایام اربعین، اظهار کرد: در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تبیین ابعاد حملات تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه فرزندان این ملت در میناب، لامرد و ناوهای دنا و جماران، برنامه‌های مختلفی از سوی دستگاه‌های مسئول پیش‌بینی و در حال اجراست.

وی با اشاره به روند رسیدگی حقوقی به این پرونده‌ها افزود: پیگیری قضایی این جنایات در مجامع بین‌المللی با جدیت از سوی دستگاه قضایی دنبال می‌شود و بنیاد شهید نیز همزمان با ایام اربعین، زمینه حضور خانواده‌های این شهدا را در کربلای معلی فراهم کرده است تا روایت مظلومیت آنان در بزرگ‌ترین اجتماع شیعیان جهان بازگو شود.

بیانی ادامه داد: حضور خانواده‌های شهدا در این آیین معنوی، فرصتی برای آگاهی‌بخشی نسبت به جنایات تروریستی دشمنان و انعکاس آن در سطح افکار عمومی جهان اسلام است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با اشاره به برگزاری ویژه‌برنامه‌های «خون‌خواهی» در روزهای هشتم و نهم مردادماه در کربلای معلی، گفت: در این برنامه‌ها دو نشست اختصاصی برای خانواده‌های شهدای میناب و لامرد و همچنین شهدای ناوهای دنا و جماران برگزار خواهد شد تا ضمن گرامیداشت یاد این شهدا، ابعاد حملات تروریستی دشمنان و آثار آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی هدف از اجرای این برنامه‌ها را انتقال پیام جنایات دشمنان به افکار عمومی جهان عنوان کرد و افزود: این نشست‌ها بستری برای تبیین واقعیت‌های این حوادث و معرفی چهره تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.

بیانی در پایان این اقدام را نمادی از پیوند فرهنگ عاشورا با فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: استان فارس با اعزام ۱۰ نفر از خانواده‌های شهدای این حوادث، به نمایندگی از ملت ایران در این برنامه حضور خواهد داشت تا پیام مظلومیت این شهدا را در کربلای معلی به گوش زائران اربعین برساند.