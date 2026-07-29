  1. صفحه اصلی
  2. چندرسانه‌ای
  3. ریلز

ویدیو | اربعین؛ ظرفیتی جهانی برای وحدت امت اسلامی

۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۸
کد مطلب: 1846686
منبع: ابنا
ویدیو | اربعین؛ ظرفیتی جهانی برای وحدت امت اسلامی

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: اربعین در نگاه بسیاری از اندیشمندان، صرفاً یک آیین مذهبی نیست، بلکه پدیده‌ای تمدنی و جهانی است که دو مؤلفه بنیادین فرهنگ شیعی، یعنی عاشورا و انتظار ظهور را به یکدیگر پیوند می‌دهد. از همین رو، مخالفان این جریان می‌کوشند با ایجاد موانع گوناگون، از اختلال‌های میدانی تا جنگ‌های روانی و دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی، از گسترش این حرکت جلوگیری کنند؛ در حالی که اربعین ظرفیت آن را دارد که به محور همگرایی مسلمانان و همه موحدان جهان تبدیل شود. سخنران: آیت‌الله میرباقری

دریافت 26 MB

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha