به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حسین صمصام، رئیس بسیج جامعه پزشکی استان فارس امروز، در نشست بسیج جامعه پزشکی فارس با اشاره به مأموریت بسیج جامعه پزشکی در ارائه خدمات سلامت به مردم اظهار کرد: همزمان با آغاز موج سفر زائران اربعین، ۳۰۰ نفر از پزشکان عمومی، پزشکان متخصص، پرستاران و دیگر نیروهای درمانی جهادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از روز یکشنبه، چهارم مرداد، از حرم مطهر حضرت علی‌بن‌حمزه(ع) عازم کشور عراق شدند تا به زائران خدمات درمانی ارائه کنند.

وی افزود: این گروه جهادی در قالب ۱۱ درمانگاه که در مسیر پیاده‌روی اربعین از شهر نجف اشرف تا حرم مطهر امام حسین(ع) مستقر هستند، به‌صورت شبانه‌روزی خدمات درمانی، مراقبتی و امدادی مورد نیاز زائران را ارائه خواهند داد.

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان فارس با بیان اینکه خدمت به زائران اربعین برای کادر سلامت افتخاری بزرگ است، گفت: حضور داوطلبانه این جهادگران، نمادی از روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و ارادت به اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رود.

صمصام با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اعزام و استقرار درمانگاه‌ها اظهار کرد: هماهنگی این مأموریت با همکاری دستگاه‌های مختلف انجام شده و با حمایت مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مسئولان استان، شرایط مناسبی برای ارائه خدمات درمانی به زائران فراهم شده است.

رئیس بسیج جامعه پزشکی فارس ابراز امیدواری کرد که جهادگران سلامت بتوانند در این مأموریت معنوی، خدمات شایسته‌ای به عاشقان حضرت سیدالشهدا(ع) ارائه دهند.