به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، روح‌الله خوشبخت امروز در جمع نیروهای آتش‌نشانی شهرداری شیراز اظهار کرد: در مرحله نخست، ۱۳ نیروی عملیاتی به همراه پنج دستگاه خودروی تخصصی شامل یک خودروی سنگین، دو خودروی نیمه‌سنگین، یک خودروی سبک تویوتا و یک خودروی پشتیبان سوخت‌رسان به این مرز اعزام شده‌اند تا در ایام اربعین خدمات ایمنی و امدادی مورد نیاز زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) را ارائه کنند.

وی افزود: این نیروها به‌صورت شیفتی تا پایان مراسم اربعین در منطقه حضور خواهند داشت و پس از پایان هفته نخست، ۱۳ نیروی عملیاتی دیگر جایگزین گروه نخست می‌شوند تا روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

خوشبخت با اشاره به اینکه شهرداری شیراز در حوزه آتش‌نشانی معین اصلی مرز شلمچه است، گفت: تقسیم مأموریت میان تیم‌های عملیاتی مستقر انجام شده و هماهنگی لازم با آتش‌نشانی‌های خرمشهر، منطقه آزاد اروند، اروندکنار، تهران، ماهشهر و دیگر تیم‌های حاضر برقرار شده است تا تمامی محدوده‌های مأموریتی به‌صورت منسجم تحت پوشش قرار گیرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقاء ایمنی در مرز شلمچه بیان کرد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد دسترسی خودروهای امدادی نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته و نیروهای عملیاتی به‌طور مستمر وضعیت پارکینگ‌ها، موکب‌ها و مسیرهای منتهی به مرز را پایش می‌کنند.

رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز با تأکید بر ضرورت تقویت هماهنگی میان تیم‌های امدادی اظهار کرد: ایجاد یک شبکه ارتباطی مشترک میان تمامی تیم‌های عملیاتی مستقر در مرز، از مهم‌ترین نیازها برای افزایش سرعت هماهنگی و اعزام نیروها هنگام وقوع حوادث است و این موضوع به‌صورت مکتوب پیگیری خواهد شد.

خوشبخت با قدردانی از تلاش نیروهای آتش‌نشانی شهرداری شیراز، نقش این مجموعه را در مدیریت بحران‌های اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه و دیگر حوادث مؤثر دانست و افزود: آتش‌نشانان شیراز با همان روحیه جهادی، خدمت‌رسانی به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی در پایان با تأکید بر تأمین نیازهای اسکان، تجهیزات و امکانات رفاهی نیروهای عملیاتی گفت: حفظ سلامت، ایمنی و آرامش زائران، مهم‌ترین اولویت ستاد اربعین شهرداری شیراز است و همه ظرفیت‌ها برای پشتیبانی از نیروهای مستقر و ارائه خدمات مطلوب به زائران به‌کار گرفته خواهد شد.