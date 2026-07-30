نمایشگاه عکس با محور پیوندهای فرهنگی ایران و افغانستان در هرات برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بخش فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، با هدف تقویت روابط فرهنگی و گسترش تعاملات هنری میان ایران و افغانستان، نمایشگاه عکسی را در این شهر برگزار کرد.
در این نمایشگاه، مجموعهای از آثار عکاسی با موضوعات فرهنگی، اجتماعی و هنری در معرض دید علاقهمندان قرار گرفت. آثار ارائهشده، بخشی از ظرفیتهای هنری و فرهنگی دو کشور و جلوههایی از زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم را بازتاب میداد.
این برنامه با حضور هنرمندان، عکاسان، فعالان فرهنگی و شماری از علاقهمندان به هنر و عکاسی برگزار شد و مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.
برگزارکنندگان نمایشگاه اعلام کردند که هدف از برپایی این رویداد، معرفی توانمندیهای هنری، توسعه تبادلات فرهنگی و فراهم کردن زمینه گفتوگو و همکاری بیشتر میان هنرمندان و نهادهای فرهنگی ایران و افغانستان بوده است.
آنان همچنین بر نقش هنر، بهویژه عکاسی، در نزدیک ساختن ملتها و بازتاب اشتراکات تاریخی و فرهنگی تأکید کردند.
ایران و افغانستان بهدلیل برخورداری از پیشینه مشترک تاریخی، زبان و میراث فرهنگی نزدیک، ظرفیتهای گستردهای برای همکاری در حوزههایی مانند ادبیات، هنرهای تجسمی، سینما، موسیقی و عکاسی دارند.
برگزاری نمایشگاهها و برنامههای مشترک فرهنگی میتواند افزون بر معرفی آثار هنرمندان، فرصتی برای تبادل تجربه، شکلگیری همکاریهای تازه و آشنایی بیشتر مردم دو کشور با فرهنگ و هنر یکدیگر فراهم کند.
این نمایشگاه در ادامه برنامههای فرهنگی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شده و از سوی برگزارکنندگان، گامی در مسیر تقویت پیوندهای فرهنگی و هنری میان دو کشور ارزیابی شده است.
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