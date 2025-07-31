به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه هنری «رنگین‌کمان» به همت تعدادی از هنرمندان خواهر و برادر هراتی و با هدف ترویج هنرهای تجسمی و گسترش فرهنگ هنر نقاشی در سالن «صلاح الدین ایوبی» کتابخانه عمومی شهر هرات آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه با همکاری و هماهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ استان هرات از روز یکشنبه (۵ مرداد) به مدت ۵ روز افتتاح گردید.

برگزار کنندگان این نمایشگاه می‌گویند که در این نمایشگاه حدود ۲۰۰ اثر از آثار متنوع هنری از جمله تابلوهای نقاشی، خوش‌نویسی، مینیاتوری، تذهیب، نقاشی با خط قلم و طراحی گرافیک به نمایش گذاشته شده‌است.

مسئول فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ استان هرات با تأکید بر نقش مهم هنر در ارتقای فرهنگی جامعه می‌گوید که ریاست اطلاعات و فرهنگ از برنامه‌ها و تلاش‌های هنرمندان حمایت و همکاری می‌کند و آماده است زمینه‌ساز رشد هرچه بیشتر هنر در این ولایت باشد.

با این حال برخی از شرکت کنندگان در این نمایشگاه می‌گویند که برگزاری چنین برنامه‌های هنری فرصت بسیار خوبی برای آشنایی با هنرهای متنوع می‌باشد و دیدن خلاقیت‌ها و تلاش‌های هنرمندان جوان، الهام‌بخش و دلگرم‌کننده است.