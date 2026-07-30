 شیخ احمد قبلان: امام شهید امت، ایران را به ابرقدرت منطقه تبدیل کرد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ شیخ احمد قبلان، مفتی ممتاز جعفری لبنان، در دیدار با جمعی از خادمان حرم مطهر رضوی(ع)، پس از خیر مقدم به مهمانان، گفت: ما در ایامی سخت به سر میبریم که دشمن قصد نابودی شیعه را دارد؛ بهویژه شیعیانی که تفکر حسینی و عاشورایی دارند، در مقابل طغیان میایستند و به هیچ عنوان ذلت را نمیپذیرند. استکبار میداند که شیعه از ابرقدرتهای جهان نمیترسد و در مقابل پروژههای استکباری سر تعظیم فرود نمیآورد.
در ادامه مطرح کرد: همانطور که شما میدانید دشمن با فشار آوردن بر کشورهای عربی بهدنبال پیشبرد «پیمان ابراهیم» است و بهگونهای آن را جلوه میدهند که گویی حق است، در حالی که از اساس باطل است. از سوی دیگر نظام سرمایهداری غرب قصد دارد تا عقاید حقه شیعه را از بین ببرد. گویی در جنگلی زندگی میکنیم که از هر جهت از سوی درندگان مورد تهدید و آسیب هستیم؛ برای آنها انسانها مهم نیستند و صرفاً پیشبرد طرحها و اقدامات خود را مهم میدانند.
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وی در ادامه گفت: امام خمینی (ره) سالها پیش به همگان نسبت به طرح بزرگ آمریکا هشدار داد و مبارزه کرد و در ادامه، امام شهید این مسیر را آگاهانه و هوشمندانه ادامه داد و جان خود را در این مسیر فدا کرد. امام شهید با ایجاد تفکر و تواناییِ خودکفایی و عدم توجه به غرب و آمریکا، توانست ایران را به ابرقدرت منطقه تبدیل کند. نمیخواهیم بگوییم که امام خامنهای معصوم بود، ولکن به یقین میگوییم ایشان بهترین شخصیت دینی-سیاسی بودند که توانستند اولویتهای شیعیان را ترسیم و تعیین کنند.
وی در آخر تأکید کرد: همانطور که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) ۲۵ سال از حکومت کنار گذاشته شد اما با این حال از انجام تکلیف خود دست برنداشت، ما نیز باید با توجه به اولویتها و تکلیف شرعی خود، نسبت به وظایفمان بهویژه تقویت شیعه در جمیع ابعاد اقدام نماییم.
در حاشیه این دیدار نیز، شیخ احمد قبلان به پرچم بارگاه منور ثامنالحجج (ع) تبرک جست.
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