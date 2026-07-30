به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ در آیینه‌ای از ایثار و محبت، خادمان آستان ملک‌پاسبان حضرت امام رضا (ع) با سفری پرمهر به دیار لبنان، گامی نوین در جهت خدمت‌رسانی اجتماعی به مردم آن خطه و دلجویی از جانبازان سرافراز و خانواده‌های معظم شهدا برداشتند.

این کاروان معنوی به میزبانی نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت (ع) که سکان هدایت آن را جناب آقای محمد حسین استادآقا، مدیرعامل محترم بنیاد کرامت رضوی، بر عهده داشت، سفری سرشار از شور و اخلاص را رقم زد.

خادمان آستان قدس رضوی، در نخستین گام از حضور پربرکت خود، با دلی مالامال از ارادت در مرقد مطهر شهید راه مقاومت، سید حسن نصرالله، حضور یافتند.



آنان با افراشتن پرچم متبرک قبه منور رضوی در میان زائران مشتاق آن مرقد مطهر، نسیم دل‌انگیز حرم امام مهربانی‌ها را در فضای لبنان جاری ساختند تا مرهمی باشد بر دل‌های داغدیده و تجدید عهدی استوار با آرمان‌های بلند مقاومت و شهادت.

این سفر در راستای حمایت از جریان مقاومت، خدمت‌رسانی به مردم لبنان و تقویت پیوندهای عاطفی و معنوی شیعیان با آستان اهل بیت (ع) صورت گرفته است.این سفر که با هدف تقدیم خدمات اجتماعی و تفقد از جانبازان و عموم شیعیان لبنان انجام گردید.

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