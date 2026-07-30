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شمیم عطر رضوی در لبنان؛

طواف پرچم بارگاه منور ثامن‌الحجج (ع) بر مَضجع شهید سید حسن نصرالله + ویدیو

۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۰
کد مطلب: 1846879
طواف پرچم بارگاه منور ثامن‌الحجج (ع) بر مَضجع شهید سید حسن نصرالله + ویدیو

خادمان آستان قدس رضوی در سفر به لبنان، ضمن حضور بر مزار سید شهدای امت و برافراشتن پرچم متبرک گنبد رضوی، برنامه‌هایی برای خدمت‌رسانی به مردم، دلجویی از جانبازان و خانواده‌های شهدا و تقویت پیوندهای عاطفی و معنوی با شیعیان این کشور برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ در آیینه‌ای از ایثار و محبت، خادمان آستان ملک‌پاسبان حضرت امام رضا (ع) با سفری پرمهر به دیار لبنان، گامی نوین در جهت خدمت‌رسانی اجتماعی به مردم آن خطه و دلجویی از جانبازان سرافراز و خانواده‌های معظم شهدا برداشتند.
این کاروان معنوی به میزبانی نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت (ع) که سکان هدایت آن را جناب آقای محمد حسین استادآقا، مدیرعامل محترم بنیاد کرامت رضوی، بر عهده داشت، سفری سرشار از شور و اخلاص را رقم زد.

خادمان آستان قدس رضوی، در نخستین گام از حضور پربرکت خود، با دلی مالامال از ارادت در مرقد مطهر شهید راه مقاومت، سید حسن نصرالله، حضور یافتند.


آنان با افراشتن پرچم متبرک قبه منور رضوی در میان زائران مشتاق آن مرقد مطهر، نسیم دل‌انگیز حرم امام مهربانی‌ها را در فضای لبنان جاری ساختند تا مرهمی باشد بر دل‌های داغدیده و تجدید عهدی استوار با آرمان‌های بلند مقاومت و شهادت.

این سفر در راستای حمایت از جریان مقاومت، خدمت‌رسانی به مردم لبنان و تقویت پیوندهای عاطفی و معنوی شیعیان با آستان اهل بیت (ع) صورت گرفته است.این سفر که با هدف تقدیم خدمات اجتماعی و تفقد از جانبازان و عموم شیعیان لبنان انجام گردید.

طواف پرچم بارگاه منور ثامن‌الحجج (ع) بر مَضجع شهید سید حسن نصرالله

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