به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ رییس ستاد اربعین کشور با اشاره به اینکه تداوم روند خروج زائران اربعین از مرزهای غربی با سرعت ادامه دارد، گفت: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سامانه سماح، ویژه ثبت‌نام متقاضیان حضور در مراسم پیاده‌روی اربعین، نام‌نویسی کرده‌اند.

علی‌اکبر پورجمشیدیان روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در نقطه صفر مرزی تمرچین، افزود: درخواست ما به همه افرادی که علاقمند به حضور در همایش پیاده روی اربعین هستند، این است که در سامانه ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه خروج زائران عتبات عالیات از مرزهای غربی کشور با سرعت و نظم در حال انجام است، اظهار کرد: این روند در مرز تمرچین نیز به خوبی جریان داشته و تردد زائران بدون مشکل ادامه دارد.

معاون وزیر کشور مرز تمرچین را یکی از مناسب‌ترین گذرگاه‌های تردد زائران اربعین دانست و گفت: تجربه نشان داده است افرادی که یک‌بار از این مرز برای سفر به عتبات عالیات استفاده می‌کنند، در سفرهای بعدی نیز همین مسیر را انتخاب خواهند کرد.

رییس ستاد اربعین کشور با قدردانی از خدمات ارائه‌شده در مرز تمرچین، بر عملکرد مطلوب مواکب مستقر در پایانه مرزی و مسیرهای منتهی به آن تاکید کرد و افزود: پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران در این مرز رضایت‌بخش بوده و مواکب نیز خدمات مناسبی به زائران ارائه می‌کنند.

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