به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ روابط عمومی ارتش اعلام کرد، در مرحله بیست و ششم عملیات صاعقه و در انتقام خون پاک شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی خلبان دلیر سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش، پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران، «ژنراتورهای برق»، «سامانه ناوبری» و «ساختمان‌های اداری و پشتیبانی» ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف قرار دادند.

حملات روزهای گذشته و همچنین امشب(پنجشنبه) به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، با وجود سامانه های دفاعی متعدد و تجهیز پایگاه‌ها، تاکنون خسارات قابل توجه به تجهیزات و مراکز استقرار نیروهای ارتش کودک کش آمریکا وارد ساخته است.

پایگاه شیخ عیسی بحرین یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین پایگاه های آمریکا در منطقه خلیج فارس و میزبان هواپیماهای شناسایی، از مراکز مهم تعمیر و نگهداری بالگردها و قطعات پهپادهاست که با حملات متعدد نیروهای مسلح، آسیب جدی به توان رزم و پشتیبانی رزمی نیروهای متجاوز دشمن در آن پایگاه وارد شده است.

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