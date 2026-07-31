هشدار صریح هادی العامری به عربستان: انتقام خواهیم گرفت!

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هادی العامری دبیرکل سازمان بدر عراق گفت: خون شهدا(اشاره به شهدای تجاوز تروریستی اخیر آمریکا و رژیم سعودی به عراق) هرگز هدر نخواهد رفت و ما قطعا انتقام خون آنها را خواهیم گرفت.

وی خاطر نشان کرد: اینهایی(اشاره به رژیم آل سعود) که تا دیروز خودروهای بمبگذاری شده و تروریستهای انتحاری به عراق می فرستادند، امروز برگشته اند و موشک به عراق شلیک می کنند.

دبیرکل سازمان بدر عراق تاکید کرد: عراق قطعا پیروز خواهد شد و قدرتمند و یکپارچه باقی خواهد ماند.

خاطر نشان می شود در تجاوز تروریستی اخیر آمریکا و رژیم سعودی به مواضع حشد شعبی، دستکم 20 رزمنده حشد شعبی و مستشار ایرانی به شهادت رسیدند و 32 نفر دیگر زخمی شدند.

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