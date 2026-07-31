راهپیمایی صدها هزار یمنی در حمایت از نیروهای مسلح یمن

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ صدها هزار نفر از اهالی صنعا و مناطق اطراف امروز در میدان السبعین همراه با بارش شدید باران گردهم آمدند و در دفاع از مقاومت و نیروهای مسلح یمن شعار دادند.

یمنی ها با شعار «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید حملات در برابر تشدید حملات» به خیابان‌ها آمدن و از ادامه محاصرهٔ دریایی علیه عربستان سعودی حمایت کردند.

در بیانیه راهپیمایی «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» صنعاء آمده است، ما بار دیگر به عبدالملک بدر الدین رهبر انصار الله یمن اختیار کامل می دهیم تا برای رفع محاصره یمن و ظلم از ملت و بازپس گیری ثروت ها و حاکمیت این کشور تصمیمات مناسب را اتخاذ کند.

از عملیات نیروهای مسلح در اعمال معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» حمایت می کنیم. ما از محاصره دریایی عربستان تا پایان محاصره ظالمانه یمن استقبال می کنیم و تاکید می کنیم برای پرداخت هر گونه بها در این نبرد عادلانه آمادگی داریم.

از عملیات نظامی علیه کشتی های ناقض تحریم کشتیرانی دشمن سعودی استقبال می کنیم. ما تجاوز آمریکا و عربستان به ملت عراق، نهادها و موسسات امنیتی این کشور و همچنین مبارزان عزیز آن را محکوم می کنیم.

از همه ملت های منطقه می خواهیم برای مقابله با طرح های خطرناک رژیم صهیونیستی علیه مقدسات این ملت ها وارد عمل شوند. در سالروز شهادت اسماعیل هنیه بر موضع ثابت خود در قبال مسئله فلسطین ، حمایت از غزه و همه میادین محور مقاومت تاکید می کنیم.

بر معادله وحدت میادین اسلام و جهاد پایبند هستیم و اصل هدف قرار دادن و منزوی کردن هر یک از جبهه ها را رد می کنیم. هر هزینه ای که بپردازیم در مقایسه با آنچه دشمن با تغییر خاورمیانه و ایجاد پروژه جنایتکارانه خود با نام «اسرائیل بزرگ» می خواهد هیچ است.

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