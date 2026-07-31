به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ به منظور رفاه حال زائران حسینی و تسریع در امور خدمات رسانی و همچنین با توجه به شروع موج بازگشت برخی زائرین گرامی به میهن اسلامی، نشانی دفاتر خدمات کنسولی وزارت امورخارجه و آدرس ایستگاههای ترمینال اتوبوس در کشور عراق

به شرح زیر اعلام می‌گردد.

بر اساس این اطلاعیه، در شهر نجف سه پایگاه خدمات کنسولی برای ارائه خدمات به زائران فعال است. پایگاه نخست در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مدینه قدیم، حویش، جنب صحن حضرت فاطمه زهرا(س) مستقر شده و کلیه خدمات کنسولی را ارائه می‌کند. پایگاه دوم در فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف، در طبقه بالای سالن خروجی فرودگاه قرار دارد و علاوه بر خدمات کنسولی، امور مربوط به صدور برگ عبور و رسیدگی به درراه‌ماندگان را انجام می‌دهد. پایگاه سوم نیز در منطقه ثوره‌العشرین، خیابان امام علی، قبل از پل ثوره‌العشرین، منظمه بدر مستقر است و خدمات کنسولی، صدور برگ عبور و راهنمایی زائران اربعین را برعهده دارد.

در شهر کربلا نیز چهار پایگاه خدمات کنسولی پیش‌بینی شده است. پایگاه نخست در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در خیابان اسکان قرار دارد. پایگاه دوم در کتابخانه مرکزی، انتهای خیابان قبله امام حسین(ع) مستقر است. پایگاه سوم در مدرسه الوفاء، در شرق حرم حضرت اباالفضل العباس(ع)، انتهای خیابان علقمی و تقاطع خیابان باب‌الخان و خیابان علقمی فعالیت می‌کند. همچنین پایگاه چهارم در شهر حله، خیابان ستین، پل نادر، دفتر بابل قرار دارد. این مراکز خدماتی از جمله صدور برگ عبور و رسیدگی به زائران درراه‌مانده را ارائه می‌دهند.

بر اساس اعلام ستاد مرکزی اربعین، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد نیز در منطقه کراده مریم، صالحیه، جنب مصرف العقاری، آماده ارائه خدمات کنسولی به زائران است.

همچنین دفتر خدمات کنسولی کاظمین در انتهای خیابان باب‌المراد حرم مطهر امام موسی کاظم(ع)، میدان محمدجواد و دفتر خدمات کنسولی سامرا در مجاورت حرمین مطهر امامین عسکریین(ع)، شارع المتوکل، چهارراه قصابان، به زائران خدمات کنسولی ارائه می‌کنند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه، ستاد مرکزی اربعین آدرس ایستگاه‌های ترمینال اتوبوس برای بازگشت زائران را نیز اعلام کرد. بر این اساس، در شهر نجف، گاراژ شمالی واقع در مسیر نجف ـ کربلا، شارع مسجر کراج، زائران را به مقاصد مهران و خسروی اعزام می‌کند. همچنین گاراژ جنوبی واقع در شارع ابوصخیر، مقابل مستشفی امام علی(ع)، برای اعزام زائران به مقاصد مهران، شلمچه و چذابه در نظر گرفته شده است.

در شهر کربلا نیز چندین ایستگاه و گاراژ برای انتقال زائران به مرزهای مختلف پیش‌بینی شده است. ایستگاه عمود ۵۷ در مسیر کربلا به بغداد، واقع در حی‌العباس، شارع الخدمی، نزدیک دانشگاه دخترانه الزهرا، زائران را برای انتقال به گاراژ حسینیه و اعزام به مرز خسروی و پایانه‌های مرزی شمال عراق در اقلیم کردستان شامل اربیل ـ تمرچین و سلیمانیه ـ باشماق جابه‌جا می‌کند.

همچنین گاراژ سید جوده در نزدیکی بیمارستان الکفیل و در بخش جنوبی شارع العباس(ع)، زائران را به مقاصد مهران، چذابه، شلمچه، بصره و ناصریه اعزام می‌کند. گاراژ ابراهیمی در محدوده سیطره خاورمیانه (قنطره السلام) برای انتقال زائران به شهرهای جنوب عراق از جمله حله، ناصریه، بصره و نیز پایانه‌های مرزی مهران و چذابه فعال است. گاراژ حی‌العباس در خیابان باب بغداد، منطقه حی‌العباس، زائران را به سمت مرزهای خسروی و باشماق منتقل می‌کند. همچنین گاراژ بوبیات در انتهای خیابان باب بغداد، منطقه حی البوبیات، برای انتقال زائران به گاراژ حسینیه و سپس اعزام به مرز خسروی و پایانه‌های شمال اقلیم کردستان عراق در نظر گرفته شده است.

ستاد مرکزی اربعین همچنین اعلام کرد گاراژ حسینیه در ورودی بغداد، واقع در منطقه حسینیه و در پنج کیلومتری ورودی شهر بغداد، محل انتقال زائران بازگشتی از شهرهای کربلا، نجف و کاظمین است و از این محل، زائران به سمت مرز خسروی و پایانه‌های مرزی شمال اقلیم کردستان عراق اعزام می‌شوند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: نشانی پایگاه‌های درمانی فعال در مسیر و شهرهای زیارتی نجف و کربلا نیز در کانال اطلاع‌رسانی ستاد مرکزی اربعین بارگذاری می‌شود و زائران برای اطلاع دقیق‌تر می‌توانند به نشانی @ir_setadarbaeen در پیام‌رسان‌های داخلی مراجعه کنند.

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