به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ ستاد مرکزی اربعین حسینی با انتشار اطلاعیه‌ای، نکات مهمی را برای تسهیل سفر و ارتقای امنیت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به اوج‌گیری سفر زائران به عراق و آغاز موج بازگشت، امور با همراهی زوار به نحو مطلوبی در حال انجام است. این ستاد از هموطنانی که قصد شرکت در مراسم اربعین را دارند، درخواست کرد سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و هرچه زودتر برنامه‌ریزی سفر را انجام دهند.

تأکید بر لزوم دریافت «سند خادم» برای اتباع

ستاد مرکزی اربعین در بخش دیگری از این اطلاعیه، خطاب به اتباع مقیم مجاز اعلام کرد: «با توجه به ممنوعیت صدور سند خادم در پایانه مرزی شلمچه، اتباع محترم پیش از مراجعه به این مرز، حتماً پس از ثبت‌نام در سامانه سماح، سند خادم را در استان‌های محل اقامت خود تهیه کنند.»

توزیع متوازن زوار در تمامی مرزها

بر اساس اعلام این ستاد، هماهنگی‌های لازم برای تأمین ناوگان حمل‌ونقل از مرزها به شهرهای زیارتی عراق و بالعکس صورت گرفته است. لذا به زائران توصیه می‌شود جهت جلوگیری از تراکم جمعیت، از تمامی مرزهای زمینی کشور برای تردد استفاده کنند.

توصیه به رانندگان و لزوم استراحت کافی

ستاد مرکزی اربعین همچنین با اشاره به محدودیت ظرفیت ناوگان عمومی، از زائرانی که با خودرو شخصی تردد می‌کنند، درخواست کرد تا با سوار کردن آشنایان و بستگان، ظرفیت خودروهای خود را تکمیل کنند تا گامی در جهت تسهیل ترددها و افزایش بهره‌وری ناوگان برداشته شود.

در پایان این اطلاعیه، بر اهمیت ایمنی در رانندگی تأکید شده است: «با توجه به پیش‌بینی استراحتگاه‌هایی در مسیر رفت و بازگشت، زائران عزیز باید حتماً پیش از شروع رانندگی و یا در حین سفر، استراحت کافی داشته باشند تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.»

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