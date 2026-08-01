نهاد دریایی انگلیس از اصابت پرتابه به یک نفتکش در سواحل عمان خبر داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک نفتکش در حدود ۱۱ مایل دریایی در شمالشرق شهر لیما در عمان، بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس آسیب دید و پس از وارد شدن خسارت به موتورخانه، توانایی هدایت و کنترل خود را از دست داد.
طبق نقل خبرگزاری رویترز، این سازمان افزود که بر اساس گزارشهای اولیه، این حادثه هیچ تلفات جانی یا خسارت زیستمحیطی در پی نداشته است.
شهر لیما در شبهجزیره مسندم عمان و در ورودی تنگه هرمز قرار دارد گذرگاه راهبردی کشتیرانی است که خلیج فارس را به دریای عمان متصل میکند.
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