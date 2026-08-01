صدور احکام سنگین علیه ۱۶ شهروند شیعه بحرینی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاههای وابسته به رژیم آلخلیفه در بحرین، احکام سنگینی را علیه ۱۶ شهروند شیعه صادر کردند که در میان آنها، حکم حبس ابد و زندانهای طولانیمدت به چشم میخورد.
این دادگاهها در چهار پرونده جداگانه، ۱۴ شهروند شیعه را به اتهام عضویت در گروههای تروریستی، همکاری با آنها و انجام اقدامات خصمانه و تروریستی علیه بحرین و آسیب رساندن به منافع این کشور محکوم کردند.
بر اساس این احکام، هشت نفر به حبس ابد و شش نفر دیگر به ۱۵ سال زندان محکوم شدند. همچنین برخی از متهمان به پرداخت جریمههایی تا سقف ۱۰۰ هزار دینار بحرین محکوم شده و دادگاه حکم به مصادره اموال و اقلام ضبطشده آنان نیز صادر کرده است.
در دو پرونده دیگر نیز، این دادگاهها دو شهروند بحرینی را به اتهام آنچه حمایت و تمجید از حملات تروریستی و جنایتکارانه ایران علیه بحرین عنوان کردهاند، مجرم شناختند.
به ادعای دادگاه، این دو نفر از طریق شبکههای اجتماعی مطالبی در حمایت از این حملات منتشر کرده بودند. بر همین اساس، هر یک از آنان به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۲ هزار دینار بحرین جریمه نقدی محکوم شدند و حکم مصادره اقلام ضبطشده نیز علیه آنها صادر شد.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما