به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشها از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در مقرهای تروریستهای ضد ایرانی در سلیمانیه در شمال عراق حکایت میکند.
بر اساس این گزارشها، صدای وقوع انفجارهای پیاپی در این منطقه از شمال عراق شنیده می شود.
تصاویر منتشر شده از حجم گسترده آتش سوزی در پی هدف قرار گرفتن مواضع تروریستهای تجزیه طلب ضد ایرانی مزدور آمریکا و رژیم صهیونیستی حکایت می کند.
گزارشها حاکی است این مواضع و مقرها با پهپادهای انتحاری در هم کوبیده شده است.
شبکه العهد عراق هدف قرار گرفتن مقرهای تروریستهای تجزیه طلب با پهپادهای انتحاری را تایید کرد.
همچنین برخی منابع از وقوع انفجارهایی در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق و مقر تروریستهای آمریکایی صهیونیستی خبر داده اند.
از سوی دیگر مدیر دفتر شبکه المیادین در بغداد گزارش داد که بر اساس اطلاعات به دست آمده، گروهکهای تجزیهطلب حاضر در خاک عراق در حال آمادگی و برنامهریزی برای حمله به جمهوری اسلامی ایران هستند.
کاظم الحاج تحلیلگر برجسته عراقی از حمایت کامل آمریکا از این گروههای تروریستی تجزیه طلب خبر داده است.
وی با افشای ابعاد پشتپرده تحرکات در اقلیم کردستان، درباره تلاش واشنگتن برای استفاده از گروههای شبهنظامی تجزیه طلب در اقلیم کردستان عراق جهت ناامنسازی مرزهای ایران هشدار داد.
این تحلیلگر گفت: آمریکا بهطور علنی به حمایت تسلیحاتی و سیاسی از این گروههای مسلح با هدف مداخله در امور داخلی ایران اعتراف کرده است.
به گفته وی، توافق امنیتی سال 2023 میان بغداد و تهران برای خلع سلاح و دورسازی این گروهها از مرزها، بهدلیل کوتاهی مسئولان اقلیم کردستان در اجرای تعهدات، عقیم مانده است.
این تحلیلگر ادامه داد: تحرکات اخیر واشنگتن در اقلیم کردستان و انتقال تسلیحات از سوریه به عراق، نشان میدهد که آمریکا قصد دارد جریانهای تجزیه طلب را به عنوان اهرم فشار نظامی علیه تهران به کار گیرد.
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