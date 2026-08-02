به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ توفیق الحبالی مدیر اطلاع رسانی و ارتباطات دولتی استانداری کربلای معلی از تکمیل تمهیدات رسانه‌ای ویژه زیارت اربعین با راه‌اندازی یک مرکز رسانه‌ای مجهز برای ارائه خدمات به خبرنگاران و رسانه‌های محلی، عربی و خارجی خبر داده است.

به گزارش شفق نیوز، الحبالی در گفت‌وگو با این رسانه بیان کرد که مرکز رسانه‌ای ویژه اربعین دارای یک سکوی (استیج) اختصاصی برای پخش زنده برنامه‌های رسانه‌ای، خدمات اینترنت، محل استراحت ویژه خبرنگاران و دسترسی به آمار، ارقام و اطلاعات دقیق مربوط به مراسم اربعین است.

وی توضیح داد که استانداری کربلا ۲۳ دستگاه خودروی پخش ماهواره‌ای (SNG) را در سراسر شهر و راه‌های منتهی به آن مستقر کرده و ۱۸ دستگاه LiveU نیز برای حمایت لسجتیکی از پخش زنده رویدادها در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.

الحبالی همچنین گفت که علاوه بر حضور ۱۴۳ خبرنگار و فعال رسانه‌ای عرب و خارجی از ملیت‌های مختلف برای پوشش زیارت اربعین، حدود ۶۰۰ خبرنگار، فعال رسانه‌ای، عکاس و نیروی فنی نیز در پوشش این مراسم مشارکت دارند که بیانگر توجه گسترده رسانه‌های جهان به مراسم اربعین است.

وی در پایان تاکید کرد که استانداری کربلای معلی می‌کوشد تا تمامی امکانات و تسهیلات فنی و لجستیکی لازم را برای تضمین موفقیت پوشش رسانه‌ای این رویداد متناسب با حجم گسترده حضور زائران در مراسم میلیونی اربعین در هر سال انجام می‌شود، فراهم کند.

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