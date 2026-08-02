جانشین پلیس راه راهور: تردد در محورهای اربعین روان و بدون گره ترافیکی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای منتهی به تهران خبر داد.

سرهنگ سیاوش محبی با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج حدفاصل استاندارد تا پل کلاک سنگین است.

وی افزود: همچنین در محور شهریار ـ تهران حدفاصل شهریار تا شهرقدس بار ترافیکی سنگین و در آزادراه ساوهJ تهران حدفاصل رضی‌آباد تا احمدآباد مستوفی ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور گفت: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان بوده و هیچ‌گونه مداخله جوی در این محورها وجود ندارد.

سرهنگ محبی در ادامه به وضعیت محورهای منتهی به مرزهای اربعین اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تردد در محورهای حمیل ـ سرابله ـ ایلام، ایلام ـ مرز مهران، بستان ـ مرز چذابه، پیرانشهر ـ مرز تمرچین، خرمشهر ـ مرز شلمچه، قصرشیرین ـ مرز خسروی و مریوان ـ مرز باشماق روان است و زائران بدون گره ترافیکی در این مسیرها تردد می‌کنند.

وی همچنین از انسداد یکی از محورهای شریانی کشور خبر داد و گفت: محور بندرعباس–لار در محدوده کلمتعلی تا اطلاع ثانوی مسدود است و تردد وسایل نقلیه از مسیر جایگزین کهورستان ـ منبع‌آب ـ بندرعباس انجام می‌شود.

بنابر اعلام پلیس، جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست ضمن توجه به آخرین وضعیت ترافیکی و انتخاب زمان مناسب برای سفر، با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده رقم بزنند.

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