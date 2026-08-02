سرنوشت نامعلوم ۲۵۲۶ شهروند ایزدی عراق پس از ۱۲ سال

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق آمار دفتر نجات ربوده شدگان از چنگ داعش، تاکنون ۳۵۹۲ شهروند ایزدی ربوده شده به دست داعش آزاد شدهاند در حالی که سرنوشت بیش از ۲۵۰۰ شهروند ایزدی همچنان نامعلوم است.
به گزارش رووداو، حسین قائدی مسئول دفتر نجات ربوده شدگان از چنگ داعش که زیر نظر دفتر نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق فعالیت میکند، امروز یکشنبه گفت، در مجموع نزدیک به پنج هزار شهروند ایزدی به دست تروریستهای داعش به شهادت رسیدند.
طبق آمار این دفتر که مورد تایید سازمان ملل متحد است، جمعیت ایزدیها در سنجار و اطراف آن پیش از حمله افراد مسلح داعش به این منطقه در سوم اوت ۲۰۱۴ حدود ۵۵۰ هزار نفر بود. هم اکنون نیز حود ۱۳۵ هزار و ۸۶۰ آواره ایزدی در اردوگاههایی در اقلیم کردستان و ۱۸۹ هزار و ۳۳۷ ایزدی دیگر نیز در شهرهای مختلف این اقلیم زندگی میکنند.
از زمان وقوع نسل کشی ایزدیها تاکنون ۹۳ گور جمعی و چند گور فردی در سنجار و اطراف آن کشف شده است. از این گورها، ۲۹۶ جسد خارج و به خانواده قربانیان تحویل شده است که ۴۱ جسد مربوط به زنان و ۲۵۵ جسد نیز مربوط به مردان بوده است.
به گفته قائدی، چندین گور جمعی دیگر نیز کشف شده ولی تاکنون این گورها گشوده نشدهاند.
آمارها همچنین نشان میدهد افراد مسلح داعش ۶۸ مقبره و عبادتگاه ایزدیها را در سنجار و اطراف آن منهدم کردهاند.
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