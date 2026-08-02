به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرزند شیخ علی رحمه روحانی شیعه بازداشت شده بحرینی اعلام کرد که رژیم آلخلیفه پس از گذشت بیش از ۸۰ روز از بازداشت پدرش، به خانواده او اجازه ملاقات با وی را داده است.
احمد تأکید کرد که پدرش و دیگر علمای بازداشت شده از روحیه بسیار بالایی برخوردارند و با توکل و امید فراوان به خداوند، همچنان در زندان الجوازات (مرکز نگهداری افراد در معرض تبعید) در منطقه عسکر نگهداری میشوند.
وی افزود: این علما از دیگر زندانیان سیاسی جدا نگه داشته شدهاند، هرچند در رده زندان الحوض الجاف دستهبندی شدهاند. همچنین مدیریت زندان اجازه نداده است بیش از چهار نفر در هر نوبت به ملاقات آنان بروند.
گفتنی است رژیم آلخلیفه بیش از ۵۰ عالم دینی شیعه، استاد حوزه و امام جماعت، به همراه دهها شهروند شیعه دیگر را بازداشت کرده و آنان را با اتهاماتی که منتقدان آن را ساختگی میدانند، تحت محاکمه قرار داده است.
این بازداشتها در پی مواضع این افراد در مخالفت با حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شده است؛ بهگونهای که مقامهای بحرینی اتهاماتی از جمله تشکیل و اداره گروهی تروریستی با هدف دعوت به تعطیلی مفاد قانون اساسی و قوانین، جلوگیری از فعالیت نهادها و مقامات دولتی، آسیب رساندن به وحدت ملی و تلاش برای تغییر نظام قانون اساسی کشور را علیه آنان مطرح کردهاند.
در کیفرخواستهای صادرشده همچنین ادعا شده است که این افراد با ترویج و تثبیت اندیشه ولایت فقیه بهعنوان امتداد انقلاب ایران، تلاش برای وابستگی کامل به رهبر عالی جمهوری اسلامی و قرار دادن کشور تحت نفوذ سیاسی آن، از طریق نفوذ در اماکن عبادی، مجالس عزا و حسینیهها، استفاده از این مکانها برای انتشار این دیدگاهها، تحریک علیه نظام حاکم، دعوت به خروج علیه آن و حمایت از اقداماتی با هدف بیثباتسازی کشور فعالیت کردهاند.
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