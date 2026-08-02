الحشد الشعبی: موج بازگشت زائران اربعین امام حسین(ع) آغاز شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق آغاز موج بازگشت زائران اربعین امام حسین (ع) را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای بخش مدیریت تلاش‌های خدماتی و فنی در الحشد الشعبی اجرای طرح بازگشت زائران اربعین امام حسین (ع) را آغاز کردند.

بر اساس بیانیه الحشد الشعبی این امر با بکارگیری گسترده خودروها، تجهیزات و نیروهای خدماتی و با هدف تضمین روان بودن تردد زائران و تسهیل بازگشت آنها و تداوم ارائه خدمات پشتیبانی در محورهای مختلف اجرای طرح بازگشت زائران صورت گرفته است.

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