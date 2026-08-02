به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ محمد البخیتی عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت: عربستان تلاش میکند با ایجاد ائتلافهای بینالمللی جدید، جنگ علیه یمن را وارد مرحلهای تازه کند.
وی تاکید کرد: عربستان از پیامدهای صلح با یمن بیش از ادامه جنگ هراس دارد؛ زیرا صلح میتواند به افزایش نقش منطقهای و بینالمللی یمن منجر شود.
البخیتی خاطر نشان کرد: موازنه قدرت به سود یمن تغییر کرده است؛ زیرا این کشور از آرمانهای عربی و اسلامی و همچنین استقلال و حاکمیت ملی خود دفاع میکند.
وی افزود: پایان جنگ عادلانه و فراگیر میتواند زمینه بازگشت یمن به نقش تاریخی و تمدنی خود در منطقه را فراهم کند.
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