حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه علی الطاهر در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هواپیماهای جنگی دشمن صهیونیستی مناطقی از ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

شبکه المیادین نیز به نقل از خبرنگار خود از حملات هوایی دشمن اسرائیلی به ارتفاعات علی الطاهر در نزدیکی نبطیه خبر داد.

خبرگزاری ملی لبنان نیز در خبری دیگر گزارش داد که نیروهای ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل سه موج عملیات انفجار بزرگ را در مناطق مشاع المنصوری و مجدل زون انجام دادند که صدای ناشی از انفجارها در شهر صور شنیده شد.

خبرگزاری ملی لبنان همچنین به نقل از خبرنگار خود در مرجعیون در جنوب لبنان گزارش داد: در حالی که ارتش دشمن صهیونیستی در حال گشت زنی در شهر خیام بود، یک وسیله نقلیه متعلق به یک سرباز ارتش لبنان که بصورت اتفاقی از منطقه حمام عبور می‌کرد، مورد اصابت قرار گرفت.

بر اساس اعلام خبرگزاری ملی لبنان تاکنون هیچ تلفاتی از این حمله گزارش نشده است.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) ، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

از طرفی، تل آویو و بیروت ماه گذشته با میانجی‌گری واشنگتن «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.

درگیری در جنوب لبنان با وجود تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و نیروهای این رژیم به بمباران روستاها و شهرهای جنوب لبنان و تخریب گسترده خانه‌ها و اماکن عمومی ادامه می‌دهند.

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