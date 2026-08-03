به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ولی‌خدا مظهر اسمای حسنای الهی است لذا افعال او تجلی امر حق می شود و چشم و دست او می‌شود، عین‌الله و یدالله، چنان‌ که خداوند سبحان در این مقوله فرمود: "ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی" در میدان نبرد این‌ دست قدرت خداوند است که در دستان ولی و بنده صادق و مجاهدش بروز و تجلی می‌کند.

کربلا و عاشورا از این زاویه و نگاه، تجلی اسمای حسنای خداوند است، تجلی صبر الهی و غیرت الهی است که فرمود: انّ الله یدافع عن الذین آمنوا."

عاشورا برای همیشه مدافع ایمان و اهل ایمان است و آن را تضمین کرده و جوامع ایمانی را از انحطاط باز می‌دارد.

این تجلی در عاشورا سال ۶۱ نماند و در کربلا متوقف نشد، چنان‌که مشهور گشت که "کُل یومِِ عاشورا و کلّ ارضِِ کربلا" این تجلی دائمی است. امروز همه شاهد درخشش اسمای جمال و جلال خداوندی در مراسم بی‌بدیل اربعین هستیم.

از شکوه زیبایی‌های معنوی و فضائل اخلاقی و کرامت‌های انسانی تا اداره جمعیت بیست میلیونی بدون سامانه‌های رسمی از نقل، اسکان، تغذیه و شرب و..

کاری فراتر از تصورات است و در محاسبات سازمانی و مادی نگنجد.

لذا در این ایام هر که را توفیق شد و بر این خان جمیل بنشست و بدید و چشید، جمله‌ای که به تکرار می‌شنود و تکرار می‌گردد، این است که این جمعیت پرشمار و خیل انبوه و را در این گرمای بالا، کی چنین طاقت و تحمل بداد و چه‌ کس بدین نیکویی مدریت و تدبیر می‌کند؟ چگونه تمشیت امور این اجتماع و حرکت بزرگ ممکن است؟ صدها میلیون وعده غذایی را چه دستگاه و سازمان و گروهی تأمین ‌می‌کند و چگونه تدارک می‌شود؟ چه کسی و سازمانی برنامه‌ریزی کرده است؟

برخی از دست اندرکاران قبل از آغاز مراسم نگران تأمین آب خنک برای زائران تشنه و خسته بودند!

اما چیزی که دیده نمی‌شود، کمبود آب خنک برای شرب است و وفور آن موجب تعجب همگان!

آن‌چه بیش از نیاز به چشم می‌خورد غذاست و زیباتر سفره کریمانه مردم کرامت‌مند عراق و مواکب است!

این موج کرامت و خدمت‌ بی‌منت و سخاوت و کَرَم بی‌مثال به تصور نیاید و توان توصیفش نباشد.

این ساحت و صحنه‌ای است که اهل اندیشه و آشنای به مدیریت‌ اجتماعات انبوه را به تأمل و تفکر واداشته است و هیچ سنجه‌ مادی و متعارف را برای تحلیل و تبیین این کوه برافراشته خدمات و تدبیرحرکت بزرگ، نمی‌یابند. هرچه تأمل ژرف‌تر کنند، حیرت‌شان افزون‌تر گردد.

این حرکت بی‌بدیل و این خدمات کریمانه بی‌نظیر و فراتر از محاسبات، جز در منظونه معرفت‌شناسانه وحیانی قابل فهم نباشد.

تدبیر امور در هر بخشی از هستی و ساحت آن به تجلی و ظهور اسمی از اسمای حسنای اوست، و این حرکت سراسر نور و رحمت نیز به مانند عاشورا و نهضت حسین بن علی علیهماالسلام تجلی اسمای حسنای الهی‌اند که به برکت این تجلی است که صبر و کرامت، جهاد و مساوات به تمام و کمال مشهود مردمان می‌گردد.

امروز سحرگاهان گزارشی را از یکی از گروه های تبلیغی می‌خواندم که آورده بود، همه امور و توفیقات ما در این سفر تبلیغی از جای دیگر و به نحو خاصی پشتیبانی و حمایت شد و دست دیگری تدبیر و هدایت کرد.

برایش نوشتم، آن کس که دستانش را برای خدا داد و بر فراز همه دستان؛ تجلی دست خداوند گردید، امو را تدبیر می‌کند و اربعین با همه زیبایی‌ها و همه شگفتی‌ها و شکوهش؛ تجلی شکوه عظمت اخلاص، وفا و جوانمردی بزرگ مردی است که همه وجودش و همه درخشش او از تابش عشق و حب حسین بن علی علیهماالسلام بوده است که خود تجلی حب محبوب بود.

لذا این تجلی یداللهی است، آن‌که دستان مبارکش به ید قدرتمند خداوند مانا گردید و تمسک و توسل بدان مراد دهد و باب طلب گردید و حاجت‌ روا سازد این حرکت را به نهایت زیبایی تدبیر و به پیش می‌برد و بدان چنان طراوت و نشاط می بخشد که بر کام همگان شیرین می آید و لذت بخش است.

و اربعین نیز با همه جمال و شکوهش از تجلی دستان مهر و قدرت اوست که تجلی دست قدرت خداوندی است که فرمود: "یدالله فوق ایدیهم" و قائد شهید نیز بر این آموزه فرمود، اربعین‌ مایه قدرت حق و قدرت مقاومت است.

اگر نبود سرانگشت تدبیر او، این حرکت در توان محاسبه و تدبیر انگشتان هیچ دستی نبوده و نیست و در کف قدرت هیچ سازمان و نهادی نگنجد و برساختِ دست تدبیر هیچ مدیر و سازمانی نباشد.

اگر چشمان بگشاییم و اذهان تمرکز دهیم و اندیشه عمیق گردانیم، دستان تدبیر آن جوانمرد را که تدبیرساز آن روز بی‌تکرار حسین علیه‌السلام بود، را خواهیم دید.

زیبایی خیره کننده که همه محیط و فضا و طریق را در برگرفته و زائران را مستغرق جمال و قرار خویش ساخته است که همه از درخشش جمال ظهور اسمای نیکوی محبوب باشد که آن بانوی بی‌مثال فرمود: آن‌چه دیدم رخ جمال یار بود و غیر او را شایسته نگاه ندید و ندانست.

حمید احمدی

۱۸ صفر ۱۴۴۸

کربلای معلا

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