شهادت سرباز "ابوالفضل گودرزی" در حمله تروریستی پژاک به مقر ارتش در مریوان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از مقرهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز یکشنبه در شهرستان مریوان مورد حمله تروریستی قرار گرفت.

روابط عمومی تیپ ۳۲۸ مریوان با تأیید این خبر اظهار داشت: در ساعت ۳ بامداد امروز، عوامل گروهک تروریستی پژاک با استفاده از دو فروند ریزپرنده انتحاری (FPV) و شلیک راکت آرپی‌جی به یکی از مقرهای این تیپ در مرز حمله کردند.

بر اساس این گزارش، در جریان این اقدام تروریستی، یک سرباز به نام ابوالفضل گودرزی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و یک نیروی دیگر نیز مجروح شد که بلافاصله جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شد.

جزئیات تکمیلی این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

..........................

پایان پیام/ 167