به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مشاور نتانیاهو اعلام کرد اجرای توافق با لبنان منوط به خلع سلاح حزبالله است. تلآویو همزمان بر ادامه عملیات نظامی در مرزهای شمالی و اولویت داشتن «ملاحظات امنیتی» خود تأکید کرد.
رژیم صهیونیستی طی ماههای اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارتهای انسانی و زیرساختی گستردهای بر جای گذاشته است. همزمان، مقامهای تلآویو با طرح شروطی مانند خلع سلاح حزبالله، اجرای توافقهای موجود را به خواستههای امنیتی خود گره زدهاند. این رویکرد، در کنار ادامه عملیات نظامی و تهدید به تشدید حملات، نگرانیها درباره افزایش تنش، بیثباتی و تضعیف روند اجرای توافق میان لبنان و رژیم صهیونیستی را افزایش داده است.
در همین راستا، دیمیتری جندلمن، مشاور بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی بدون در نظر گرفتن کارشکنیهای مداوم این رژیم و کشتارهای آن، تأکید کرد که دستیابی به پیشرفت در اجرای توافق چارچوب منعقدشده با لبنان، منوط به اتخاذ گامهای عملی برای خلع سلاح «حزبالله» است و این شرط جزو «اولویت» تلآویو است.
جیندلمن در جریان گفتوگو با خبرگزاری «تاس» اظهار داشت که ارتش رژیم صهیونیستی تا زمانی که به اصطلاح «تهدیدهای امنیتی» ادامه داشته باشد، به اجرای عملیات خود در مرزهای شمالی ادامه خواهد داد.
وی در ادامه لفاظیهای خود گفت که «امنیت» رژیم صهیونیستی «موضوع مذاکره یا چانهزنی نیست.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طرفهای ذیربط اجرای مفاد توافق چارچوبی را که رژیم صهیونیستی و لبنان در ۲۶ ژوئن گذشته با میانجیگری آمریکا امضا کردند، دنبال میکنند؛ توافقی که بر اساس آن، نیروهای رژیم اشغالگر از جنوب لبنان عقبنشینی میکنند و در مقابل، ارتش لبنان کنترل کامل سراسر مناطق جنوبی را در دست میگیرد.
اظهارات مشاور نتانیاهو بر تداوم اختلافها درباره سازوکارهای اجرای این توافق تأکید دارد؛ در حالی که اسرائیل همچنان هرگونه پیشرفت میدانی را به موضوع خلع سلاح «حزبالله» مرتبط میسازد؛ موضوعی که میتواند چالشی در مسیر تکمیل اجرای تفاهمات میان دو طرف ایجاد کند.
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