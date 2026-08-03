به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک رسانه عبری با اذعان به وجود اختلافات میان واشنگتن و تل‌آویو، فاش کرد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و اعضای کابینه امنیتی این رژیم هیچ اطلاع‌رسانی رسمی درباره تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای لغو حمله به ایران دریافت نکردند و از طریق پیام وی در شبکه‌های اجتماعی از این تصمیم باخبر شدند.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از منابع مطلع خود گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و اعضای کابینه امنیتی این رژیم هیچ اطلاع‌رسانی رسمی و از پیش تعیین‌شده‌ای درباره تصمیم آمریکا برای لغو حمله به ایران دریافت نکردند و تنها از طریق پیامی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، از این تصمیم مطلع شدند.

این شبکه به نقل از مقام‌های ارشد سیاسی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که رخدادهای ۲۴ ساعت گذشته را می‌توان با عبارت «حرکت در تاریکی» توصیف کرد؛ چراکه نه‌تنها ارتش رژیم صهیونیستی از برنامه‌های آمریکا اطلاعی نداشت، بلکه مقام‌های ارشد سیاسی، از جمله نخست‌وزیر و وزیر جنگ، نیز از تغییر موضع ترامپ و عقب‌نشینی او از اجرای حمله، تنها از طریق پیام منتشرشده توسط رئیس‌جمهور آمریکا آگاه شدند.

شبکه ۱۲ افزود که پس از انتشار این پیام، مقامات رژیم صهیونیستی تلاش کردند مشخص کنند که آیا این اقدام بخشی از عملیات فریب بوده یا ترامپ واقعاً، هرچند به‌طور موقت، از تصمیم خود عقب‌نشینی کرده است. حدود یک ساعت پس از آغاز بررسی‌ها، از طریق کانال‌های سیاسی و نظامی به مسئولان این رژیم اطلاع داده شد که می‌توان سطح آماده‌باش و وضعیت اضطراری را کاهش داد.

این رسانه عبری همچنین به نقل از مقام‌های ارشد رژیم صهیونیستی نوشت: «این موضوع جادو نیست. زمانی که سطح آماده‌باش و آمادگی کاهش پیدا می‌کند، بازگرداندن آن به وضعیت قبلی زمان‌بر است. اینکه همه منابع برای یک جبهه بسیج شوند و سپس مشخص شود این آماده‌باش بی‌نتیجه بوده، ناامیدکننده است. ما نمی‌دانیم هدف نهایی رئیس‌جمهور آمریکا چیست.»

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی در ادامه گزارش داد که با وجود عقب‌نشینی غیرمنتظره ترامپ، محافل سیاسی رژیم صهیونیستی بر این باورند رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است در مدت کوتاهی تصمیم دیگری اتخاذ کند؛ زیرا در ارزیابی‌های موجود، تغییری در مواضع ایران مشاهده نشده است.

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