برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین با شعار «باید برخاست»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای، ضمن گرامیداشت اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، از عموم مردم مؤمن، انقلابی و عاشقان اهل‌بیت علیهم‌السلام دعوت کرد تا با حضور گسترده در آئین باشکوه جاماندگان اربعین حسینی، همزمان با سراسر کشور، پیام وحدت، عزت، استقامت و ایستادگی ملت ایران را در برابر جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی به نمایش بگذارند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

اربعین، امتداد عاشورا و تجلی ماندگار حقیقتی است که در آن، خون بر شمشیر غلبه یافت و تاریخ، عزت را در قامت کاروانی به تماشا نشست که پیام آزادگی را تا همیشه بر دوش کشید. اربعین، صرفاً یادمانی برای یک واقعه تاریخی نیست؛ تجدید میثاقی جاودانه با مکتبی است که به بشریت آموخت کرامت انسان، هرگز در برابر سلطه، تحریف و باطل سر فرود نمی‌آورد و آنجا که حسین ابن علی علیه‌السلام با ندای ماندگار «مثلی لا یبایع مثله» مرز میان حق و باطل را ترسیم کرد، راه همه آزادگان عالم تا ابد روشن شد؛ راهی که نه با تهدید بسته می‌شود، نه با جنگ و نه با هیاهوی جبهه باطل از حرکت بازمی‌ایستد.

امروز نیز ملت بزرگ ایران اسلامی، در هنگامه‌ای که دشمنان این مرز و بوم، در امتداد جنگ ترکیبی و جنگ تحمیلی سوم، همه ظرفیت‌های نظامی، امنیتی، رسانه‌ای و روانی خود را برای درهم شکستن اراده این ملت به میدان آورده‌اند، بیش از هر زمان دیگری، پیام عاشورا و اربعین را زنده، الهام‌بخش و راهگشا می‌یابد.

ملتی که در مکتب سیدالشهدا علیه‌السلام پرورش یافته است و استقلال را به بهای سازش با جبهه استکبار و صهیونیسم واگذار نخواهد کرد. راهپیمایی اربعین و آیین جاماندگان آن، در چنین روزگاری، تنها یک اجتماع مذهبی نیست؛ نمایشگاه عظیم ایمان، وحدت، اقتدار ملی، وفاداری به ولایت و اعلام این حقیقت به جهانیان است که پرچم مقاومت، همچنان بر فراز این سرزمین برافراشته است و ملت حسینی ایران، در امتداد راه سرخ عاشورا، استوار و امیدوار ایستاده است.

آیین باشکوه جاماندگان اربعین حسینی با شعار محوری «باید برخاست»، در شهرهای سراسر کشور برگزار می شود و در تهران نیز صبح روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ پس از قرائت زیارت عاشورا ساعت 6صبح از میدان آئینی امام حسین علیه‌السلام آغاز شده و در مسیر عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام تا آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام، امتداد خواهد یافت؛ مسیری که هر گام در آن، تجدید میثاق با نهضت جاودانه عاشورا، تجدید عهد با آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی(ره) و قائد شهید امت (رضوان الله تعالی علیه)، بیعتی دوباره با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی)، ادای احترام به همه شهدای والامقام اسلام، انقلاب، مقاومت و اقتدار ملی و خونخواهی زعیم شهید امت و اعلام وفاداری استوار به جبهه حق در برابر جبهه باطل و استکبار جهانی است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با گرامیداشت اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، از ملت مؤمن، بصیر، انقلابی و همیشه در صحنه ایران اسلامی، هیئات مذهبی، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، جوانان و عموم عاشقان اهل‌بیت علیهم‌السلام دعوت می‌کند تا با حضوری پرشور، آگاهانه و دشمن‌شکن در آیین عظیم جاماندگان اربعین حسینی، بار دیگر وحدت، بصیرت، استقامت و وفاداری خود به آرمان‌های بلند نهضت حسینی، انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را به نمایش گذاشته و پیام روشن ملت ایران را به جهانیان اعلام کنند که راه حسین علیه‌السلام، راه عزت، استقلال و مقاومت است و این راه، تا تحقق وعده الهی، با صلابت استمرار خواهد یافت.

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