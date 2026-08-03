انتقاد تند شیخ عیسی قاسم از حقارت اعراب مقابل استکبار آمریکایی-صهیونی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین، در سخنانی درباره تحولات اخیر منطقه و وضعیت امت اسلامی، با انتقاد تند از رژیمهای سرسپرده عربی اعلام کرد: بر هیچ یک از رژیمهای رسمی در جهان عرب و اسلام پوشیده نیست که آمریکا و رژیم صهیونیستی، مواضع، برنامهها و نقشههای شوم و توطئه آمیزی دارند و شاهد یک فرهنگ مسموم تفرقه افکنی هستیم که توسط رسانههای آنها با هدف از هم پاشیدن وحدت امت اسلامی ترویج میشود.
شیخ عیسی قاسم افزود: این رویکرد با هدف تعمیق اختلاف بین رژیمهای رسمی در سطح منطقهای و ملی، با تمرکز شدید بر ابعاد مذهبی و فرقهای برای ایجاد شدیدترین اشکال تفرقه و ادامه مشکل تراشی و ایجاد درگیریهای مخرب و سوزان انجام میشود.
وی تاکید کرد که بودجههای هنگفتی برای اجرای این نقشههای توطئه آمیز اختصاص داده شده و هدف آن دامن زدن به درگیریهای مخرب و ویرانگری است که منابع کشورهای عربی و اسلامی را تحلیل میبرد و موجودیت مشترک آنها را نابود میکند.
این روحانی بحرینی تصریح کرد: علیرغم آگاهی همه از توطئه تهاجمی که اعراب و غیرعربها را در کشورهای عربی و اسلامی به طور یکسان هدف قرار میدهد، تعداد قابل توجهی از کشورهای واقع در دایره این اهداف، چه آشکارا و چه از طریق توافق ضمنی با دشمن و پنهانکاری، برای مشارکت در ایجاد درگیریها و جنگهای داخلی تحت پوشش فرقهگرایی و اختلافات مذهبی، عجله دارند.
شیخ عیسی قاسم گفت: این اقدامات نشان میدهد که آنها از دیدن سوختن جهان عربی- اسلامی لذت میبرند و چشمان آنها تا زمانی که ملتهای عربی و اسلامی مانند بردگان تحقیر شده، مطیع اراده استکبار و استبداد آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی که سرزمین فلسطین را اشغال کرده است، نشوند، سیر نخواهد شد.
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