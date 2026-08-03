به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص)، با حضور در منزل شهید والامقام سرلشکر غلامرضا سلیمانی، رئیس فقید سازمان بسیج مستضعفین، با خانواده معظم این شهید گرانقدر دیدار و گفتوگو کرد.
در ابتدای این دیدار، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء با گرامیداشت یاد و خاطره آن فرمانده رشید اسلام، عروج ملکوتی ایشان در جنایت هولناک تروریستی آمریکایی-صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم را به عنوان برگ زرینی در تاریخ افتخارات نظامی و ایمانی کشور دانست و تأکید کرد: این جنایت ددمنشانه، نه تنها اراده ملت ایران به ویژه بسیجیان سلحشور را سست نکرد، فصل جدیدی از هوشیاری و اتحاد ملی و اقتدار بسیج مردمی را در برابر توطئههای استکبار جهانی دشمن امریکایی صهیونی رقم زد.
سرلشکر عبداللهی در این دیدار صمیمانه، با واکاوی ابعاد شخصیتی و اخلاقی این شهید عزیز، صبر شکیبایی و متانت کم نظیر ایشان را در اوج بحرانهای داخلی و توطئههای خارجی، الگویی ماندگار برای مدیران تراز انقلاب اسلامی برشمرد وضمن تمجید از رفتار سازمانی مبتنی بر اخلاق و انضباط نظامیِ این فرمانده شهید، خاطرنشان کرد: «مدیریت ایشان بر سازمان عظیم بسیج، تبلور عینی ولایتمداری و انقلابیگری آگاهانه بود. ایشان بسیج را به عنوان یک قرارگاه مردمی، دقیقاً در تراز بیانیه گام دوم انقلاب و منویات مقام معظم رهبری شهید (اعلی الله مقامه الشریف) پیش برد و هیچگاه میان خطکشیهای انقلابی و مصالح نظام فاصلهای ندید.»
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء با اشاره به قدرت طرحریزی و برنامهریزی راهبردی شهید سلیمانی، به ویژه در دوران مدیریت ایشان بر سازمان بسیج مستضعفین، گفت: «بزرگترین ارمغان و دستاورد شهید سلیمانی، تحول بنیادین نگاه به بسیج از یک پدیده صرفاً عملیاتی به یک پایگاه عظیم قدرتسازی در ابعاد علمی، فنی، پزشکی، امنیتی و فرهنگی بود. ایشان با برنامهریزی دقیق، توانست بسیج را به دانشگاهی مهارتآفرین و شبکهای تخصصی برای پشتیبانی از کیان جمهوری اسلامی تبدیل کند.»
سرلشکر عبداللهی در پایان تصریح کرد: «آنان که با جنایت و ترور به دنبال توقف این مسیر الهی بودند، امروز میبینند که بسیج و جبهه مقاومت، به برکت خون پاک این شهید و همت والای همرزمانش، روزبهروز بالندهتر و حماسیتر شده است. راه شهید سلیمانی، راه قدرتسازی بیوقفه برای ایران سربلند است و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء و سایر نیروهای مسلح به ویژه بسیجیان دریادل بصیر انقلابی و دشمن شناس تحت تدابیر و منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مد ظله العالی)، ادامهدهنده همان تدابیر ولایتمدارانه و برنامهریزیهای دقیق ایشان و سایر فرماندهان عالی قدر شهید در دفاع ازاستقلال، تمامیت سرزمینی و حاکمیت و امنیت ملی و آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود.»
در این دیدار، خانواده معظم شهید سرلشکر غلامرضا سلیمانی، ضمن قدردانی از حضور سرلشکر عبداللهی و همراهان، بر ادامه راه ایشان در سایه سار ولایت تأکید کردند.
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