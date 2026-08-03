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ویدیو | وقتی پیامبر از سرنوشت امام حسین(ع) خبر داد: صدیقان امتم قبور ما را زیارت خواهند کرد

۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰
کد مطلب: 1848141
ویدیو | وقتی پیامبر از سرنوشت امام حسین(ع) خبر داد: صدیقان امتم قبور ما را زیارت خواهند کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در این بخش روایتی از منتهی الامال، ج ۱، ص ۵۴۸، مشاهده می‌فرمایید.

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