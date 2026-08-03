https://fa.abna24.com/xkJLb۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰ کد مطلب 1848141 صفحه فرهنگی صفحه اصلی صفحه فرهنگی ویدیو | وقتی پیامبر از سرنوشت امام حسین(ع) خبر داد: صدیقان امتم قبور ما را زیارت خواهند کرد ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰ کد مطلب: 1848141 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در این بخش روایتی از منتهی الامال، ج ۱، ص ۵۴۸، مشاهده میفرمایید. دریافت 5 MB برچسبها پیامبر اکرم(ص) شهادت امام حسین(ع) امام باقر(ع) اخبار مرتبط گزارش تصویری/ ویژه برنامه خادمین شمس و تجلیل از خادمان حرم رضوی در فرهنگسرای اندیشه خاطرات نزدیکترین محافظ امام(ره) / قسمت سوم / لحظه رحلت امام شخصیت ممتاز و نگرش سیاسی و اجتماعی امام خمینی(ره) در تاریخ معاصر بینظیر است مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در گیلان با سخنرانی «آیتالله خاتمی» برگزار میشود 10 هزار مازندرانی عازم حرم مطهر امام خمینی(ره) میشوند گزارش تصویری/ حاشیه های مراسم بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) بزرگداشت امام خمینی(ره) با شعار «میثاق با امام» و «بیعت با رهبری و ولایت» برگزار میشود/ ۱۴ خرداد، جلوه مکتب توحید؛ امامی برای همه عصرها همایش «نقش اندیشههای عرفانی امام خمینی(ره) در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران» برگزار میشود + پوستر نمایشگاه کتاب آثار عرفانی امام خمینی(ره) برگزار میشود گزارش تصویری/ ششمین نشست بزرگداشت سید العابدین(ع) در قم
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